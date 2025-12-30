Calendario Laboral 2026: Estos son todos los festivos y puentes comunes en toda España

Con el año avanzando y los últimos festivos de 2025 ya en el horizonte, muchas personas empiezan a mirar más allá y a preguntarse cómo caerán los días libres el próximo año. Y es que el calendario laboral de 2026 llega con varias fechas clave marcadas en rojo y con más de un fin de semana largo que hará las delicias de quienes ya están pensando en viajes y escapadas.

En total, el calendario laboral de 2026 contará con 14 días festivos: 12 de carácter nacional o autonómico, a los que se suman dos festivos locales que fija cada ayuntamiento. De esos 12, nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España.

Estos son los festivos comunes a todo el país:

- El jueves 1 de enero (Año Nuevo)

- El martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

- El viernes 3 de abril (Viernes Santo)

- El viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

- El sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

- E lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

- El domingo 1 de noviembre (Todos los Santos)

- El martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

- El viernes 25 de diciembre (Navidad).

Además, hay otros días festivos que las comunidades autónomas pueden mantener o mover en función de su calendario propio. Es el caso del Jueves Santo, que en 2026 caerá el 2 de abril y será festivo en casi toda España, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana. No ocurre lo mismo con el Día de Reyes, que cae en martes y que todas las comunidades han decidido conservar como festivo.

Las comunidades autónomas también tienen la posibilidad de sustituir el descanso del lunes cuando una fiesta nacional coincide en domingo por otras celebraciones tradicionales de su territorio, como San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio).

Gracias a esta flexibilidad, el lunes 2 de noviembre, justo después de Todos los Santos, será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra. Algo similar ocurrirá con el lunes 7 de diciembre, jornada no laborable en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Por su parte, Baleares trasladará su festivo autonómico al lunes 2 de marzo, correspondiente al Día de las Islas Baleares.

Un año pensado para escapadas y puentes

Más allá de las fechas concretas, 2026 será un año especialmente favorable para los fines de semana largos. En todas las comunidades autónomas habrá al menos cuatro: el del viernes 3 de abril (Viernes Santo), el del viernes 1 de mayo (Día del Trabajo), el del lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional) y el del viernes 25 de diciembre (Navidad).

En la mayoría de comunidades, la Semana Santa permitirá disfrutar de un puente de cuatro días al celebrarse también el Jueves Santo. Y en siete de ellas —Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana— el descanso se alargará hasta cinco días gracias al festivo del lunes de Pascua, que caerá el 6 de abril.

Además, quienes puedan permitirse coger algún día libre extra tendrán una buena oportunidad a principios de año, ya que la Epifanía del Señor cae en martes, lo que permitirá alargar el fin de semana con un solo día de vacaciones.