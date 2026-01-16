Los mejores destinos para cada puente y festivo de 2026

Con el nuevo año llegan los propósitos que queremos cumplir: algunos desean ponerse en forma, otros leer más o aprender algo nuevo... pero si hay algo que nunca falta en la lista de muchos, es viajar más. Recientemente te contábamos cómo aprovechar los festivos de 2026 para tener "más vacaciones" y ahora queremos contarte cuáles son los mejores destinos para cada uno de ellos.

Vueling ha elaborado un listado de destinos a los que viajar en cada puente del año y acompañándote en el camino para vivir nuevas experiencias y crear recuerdos inolvidables.

Abril | Iniciar una rutina activa

El puente de Semana Santa (del 3 al 6 de abril) es el momento ideal para recuperar el hábito de mantenerse en acción después del invierno.

Barrio de la Alfama, Lisboa | iStock

Lisboa y Nápoles son destinos que se viven caminando. La capital portuguesa combina colinas pintorescas y miradores con vistas al río y al Atlántico, mientras que la ciudad italiana ofrece paseos entre callejones llenos de vida y excursiones a lugares como Pompeya o el Monte Vesubio.

Mayo | Descubrir nuevas culturas

Con la llegada de los días más largos, mayo es el mes perfecto para descubrir nuevas culturas y sumergirse en la historia y tradiciones de distintos destinos europeos.

El puente del 1 de mayo, Día del Trabajador, es una oportunidad perfecta para visitar Liubliana y perderse entre sus calles empedradas, descubrir plazas como Prešeren o cruzar su Puente de los Dragones.

El Partenón en la Acrópolis de Atenas | iStock

El festivo del 25 de mayo, Segunda Pascua en Barcelona, se presenta como un momento ideal para visitar Atenas y descubrir la Acrópolis, pasear por Plaka o Psiri, o sentarse en una terraza a observar la vida local.

Junio | Activarse y disfrutar

El festivo de San Juan (23 y 24 de junio) es la excusa perfecta para dejar atrás la rutina y a dar la bienvenida al verano con experiencias nuevas.

Hogueras de San Juan, Alicante | Civitatis

Palma de Mallorca y Alicante son destinos ideales para aprovechar estos días. Playas urbanas, paseos marítimos y una animada vida nocturna permiten disfrutar del sol, del mar y de las tradiciones de San Juan.

Septiembre | Ponerse en forma

Septiembre es el momento perfecto para retomar hábitos saludables. Ofrece dos ocasiones ideales para una escapada: La Diada (11 de septiembre, Cataluña) y La Mercè (24 de septiembre, Barcelona).

Alhambra de Granada | iStock

Tirana invita a mantenerse activo entre amplios bulevares, parques urbanos y rutas hacia el monte Dajti, ideales para caminar o pedalear; Granada, por su parte, combina ejercicio y cultura subiendo a la Alhambra o recorriendo las colinas del Albaicín, con vistas espectaculares y mucha historia.

Octubre | Buscar nuevas experiencias

El puente del 12 de octubre es una invitación perfecta para cambiar de escenario y volver con la mente más abierta y el ánimo renovado. Octubre ofrece la oportunidad de dejarse sorprender por lo inesperado y cultivar nuevas perspectivas a través del viaje.

Chica joven andando en Múnich | iStock

Múnich, con su mezcla de plazas vivas, arte urbano y los Alpes cercanos, anima a perderse por calles vibrantes, descubrir rincones llenos de carácter y volver con una visión más positiva y creativa del mundo.

Diciembre | Pasar más tiempo con amigos y familia

El año llega a su fin, y el puente de diciembre, el de la Constitución (6 de diciembre) y la Inmaculada (8 de diciembre), es la excusa perfecta para pasar tiempo de calidad con quienes más importan. Viajar en estas fechas permite celebrar lo vivido, crear recuerdos compartidos y llenar de magia los últimos días del año.

Roma | Civitatis

París y Roma brillan especialmente en Navidad: luces centelleantes, mercados tradicionales y rincones que invitan a pasear, descubrir y reunirse con familiares y amigos.