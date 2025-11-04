El estadio Santiago Bernabéu se convierte en un parque temático por Navidad: La bola más grande del mundo, espectáculos y talleres

Recientemente te contábamos que ya puedes comprar las entradas de la pista de hielo más grande de España, Madrid On Ice, que estará instalada como cada año en el Riyadh Air Metropolitano. Y hablando de estadios de fútbol, ¿sabes que el Santiago Bernabéu se convertirá en un parque temático por Navidad?

Han querido llamarlo "MAVIDAD Bernabéu" y es que por primera vez, el icónico estadio Santiago Bernabéu se transformará en un pueblo mágico y escondido, ofreciendo una experiencia inmersiva diseñada para devolver la ilusión y la capacidad de asombro a pequeños y mayores durante las fechas más señaladas del calendario.

Bernabéu abrirá sus puertas del 24 al 31 de diciembre, marcando un hito al convertir un espacio habitualmente dedicado al fútbol en un nuevo icono navideño de la ciudad. El concepto central es un escenario inmersivo que promete una experiencia para todos los sentidos, combinando tradición e innovación en una puesta en escena cuidada hasta el último detalle.

La magia reside en la narrativa: un pueblo mágico que solo puede seguir brillando gracias a la ilusión compartida de los asistentes. Los visitantes podrán recorrer diferentes zonas temáticas, llenas de luz y color, donde se unen la gastronomía y diversas actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Los asistentes a MAVIDAD Bernabéu podrán disfrutar de la bola de Navidad más grande del mundo y de diferentes espacios gastronómicos y de entretenimiento. La venta de entradas estará disponible a partir del 7 de noviembre a partir de las 12 horas en la web.

Una bola de Navidad gigante

El corazón de esta experiencia es el descubrimiento del Universo MAVIX. Los MAVIX, presentados como pequeñas criaturas camufladas como copos de nieve, guiarán a los amantes de la Navidad a través de rincones entrañables del pueblo.

Entre los puntos clave del recorrido se encuentran: la Plaza de los Sueños presidida por una gran bola de Navidad iluminada que, según la organización, será la bola de nieve más grande del mundo.

En la Galería de los Copos las familias podrán encontrar tesoros únicos y especialidades gastronómicas navideñas y el Parque de las nieves eternas se convertirá un espacio dedicado a la destreza y el juego para niños y adultos.

Esta propuesta refuerza el nuevo concepto del Bernabéu como un escenario de "momentos mágicos y épicos" que van más allá del deporte, abriéndose a grandes eventos de ocio familiar.

Horarios y venta de entradas

El horario de MAVIDAD Bernabéu será de 10:30 a 22:30 horas, con tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas de duración. En fechas especiales los horarios se adaptarán: el 24 de diciembre se celebrará un turno único de 12.30 a 16.30 horas y el día 31 de diciembre será de 10.30 a 14.30 horas. El día de navidad contará con dos turnos, de 14:00 a 18:00 y de 18:30 a 22:30 horas.

La venta de entradas comenzará el próximo 7 de noviembre a las 12:00 horas en la web, aunque los socios del Real Madrid C.F. podrán hacerse con sus entradas desde el día 5 de noviembre y los madridistas desde el día 6 de noviembre.