¿Desde Madrid se verá el eclipse total de Sol de 2026? Así será el fenómeno en las principales ciudades de España

España está a punto de vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo. El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse total de Sol cruzará la Península Ibérica, ofreciendo a millones de personas la oportunidad de contemplar cómo el día se convierte en noche durante unos minutos.

Sin embargo, no todas las ciudades españolas disfrutarán del fenómeno de la misma manera. Mientras algunas localidades quedarán dentro de la estrecha franja de totalidad, otras solo podrán observar un eclipse parcial. Una de las preguntas más repetidas es si Madrid verá el eclipse total.

¿Se verá el eclipse total desde Madrid?

La respuesta es no. Aunque Madrid será una de las ciudades donde el eclipse alcanzará una cobertura espectacular del disco solar, la capital quedará fuera de la banda de totalidad.

Esto significa que la Luna cubrirá gran parte del Sol, provocando un notable oscurecimiento del cielo, una bajada de la temperatura y cambios en el comportamiento de animales y aves, pero no llegará a ocultarlo por completo.

Para experimentar la oscuridad total, observar la corona solar a simple vista y vivir el momento más espectacular del eclipse, será necesario desplazarse hacia zonas situadas dentro de la trayectoria de totalidad.

¿Qué ciudades españolas verán el eclipse total?

La franja de totalidad atravesará el norte y este de la Península, permitiendo que varias ciudades disfruten del fenómeno en toda su magnitud.

León

Catedral de León | iStock

La capital leonesa estará dentro de la banda de totalidad, por lo que sus habitantes podrán contemplar cómo la Luna cubre completamente el Sol durante unos minutos. Será uno de los mejores lugares del noroeste peninsular para vivir la experiencia completa.

Burgos

Catedral de Burgos | Pixabay

Burgos también se encontrará dentro de la trayectoria del eclipse total. La ciudad castellana será uno de los destinos más atractivos para los aficionados a la astronomía gracias a su ubicación privilegiada dentro de la banda de totalidad.

Oviedo

Oviedo, ciudad de Asturias | iStock

La capital asturiana disfrutará igualmente del eclipse total. Si la meteorología acompaña, los ovetenses podrán observar la corona solar y experimentar la oscuridad característica de este fenómeno.

Bilbao

Bilbao, en el País Vasco | Jose Francisco Fernandez Saura / Pexels

La capital vizcaína se encontrará en la trayectoria del eclipse total, ofreciendo una posición privilegiada para la observación del fenómeno.

Santander

Santander, en Cantabria | iStock

Otro de los puntos destacados del norte peninsular. El eclipse total será visible desde la ciudad si las condiciones meteorológicas acompañan.

Zaragoza

Basílica del Pilar de Zaragoza | iStock

Será una de las grandes protagonistas del eclipse. La ciudad quedará dentro de la banda de totalidad y sus habitantes podrán contemplar cómo el Sol desaparece por completo durante varios minutos.

Valencia

Padre e hijo caminando en Valencia | iStock

La capital valenciana se situará dentro de la franja de totalidad, convirtiéndose en uno de los mejores lugares de España para disfrutar del espectáculo.

Castellón

Morella (Castellón) | Kriegerkalle / Wikipedia Commons Domino Público

La provincia castellonense se perfila como una de las zonas con mejores condiciones para la observación, tanto por duración de la totalidad como por probabilidad de cielos despejados en agosto.

Palma

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

La capital balear también se encontrará dentro de la trayectoria del eclipse total. El fenómeno llegará a las islas al final de su recorrido sobre España, ofreciendo una oportunidad excepcional para contemplar la totalidad desde el Mediterráneo.

A Coruña

La Torre de Hércules, en A Coruña | iStock

La ciudad herculina se situará dentro de la franja de totalidad, convirtiéndose en uno de los primeros grandes núcleos urbanos españoles desde los que podrá observarse el eclipse total. Durante unos minutos, la Luna ocultará completamente el Sol, permitiendo contemplar la corona solar y el característico oscurecimiento del cielo.

Lugo

Playa de las Catedrales de Lugo, en Galicia | Pixabay

Lugo también quedará dentro de la trayectoria del eclipse total. Gracias a su ubicación en el interior gallego, será uno de los puntos destacados del noroeste peninsular para disfrutar de la totalidad, un fenómeno que transformará el paisaje en pleno día durante unos instantes.

Otras localidades destacadas

Además de estas ciudades, numerosos municipios de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares quedarán dentro de la franja de totalidad, convirtiendo al norte y este de España en uno de los mejores lugares de Europa para observar el eclipse del 12 de agosto de 2026.

¿Cómo se verá en otras grandes ciudades?

Barcelona

Vista aérea de La Rambla de Barcelona | iStock

La Ciudad Condal disfrutará de un eclipse muy profundo, con una ocultación superior al 99 %, aunque la totalidad podría no alcanzarse en toda el área metropolitana dependiendo de la ubicación exacta.

Sevilla

Plaza de España de Sevilla | Jose Rodríguez Ortega / Pexels

El eclipse será parcial, pero espectacular. El Sol quedará cubierto en gran medida y el descenso de luminosidad será claramente perceptible.

Málaga

Málaga | iStock

La Costa del Sol también vivirá un eclipse parcial de gran magnitud, aunque sin llegar a la oscuridad total.

Murcia

Vista aérea de la ciudad de Murcia | iStock

La cobertura solar será muy elevada y el fenómeno resultará especialmente llamativo al producirse cerca del atardecer.