Todos los lugares de Granada donde se ha grabado La Bola Negra de Los Javis

En Viajestic nos encanta viajar, y eso no es ninguna novedad, pero sabemos que hay muchas formas de hacerlo y una de ellas es gracias a las películas y las series del momento. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de todos los lugares de Sevilla donde se ha grabado Berlín y La Dama del Armiño.

Y de Sevilla nos trasladamos a Granada, una ciudad que ha acogido las escenas de La Bola Negra, la película de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) que ha ganado el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

Entre los escenarios granaditos donde se ha rodado la película se encuentran la Plaza de Santa Ana y la Plaza Nueva, con sus edificios históricos junto al río y la famosa iglesia a los pies de La Alhambra.

Otro de los icónicos lugares que aparecen en la película es el Carmen de los Mártires, una espectacular finca histórica de más de siete hectáreas ubicada en la colina de la Alhambra, que combina un palacete del siglo XIX y exuberantes jardines de varios estilos (francés, inglés, romántico...) con vistas panorámicas de la ciudad y Sierra Nevada.

Carmen de los Mártires de Granada | iStock

Varias calles del Albaicín, La Huerta de San Vicente (la casa de verano de la familia García Lorca) y el barranco de Víznar también se encuentran en esta ruta cinematográfica.

Fuera de Granada, la película también rodó en distintos lugares de España como Cantabria (Comillas y Valdáliga), Castil de Carrias (Burgos) y Sigüenza (Guadalajara).