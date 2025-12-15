Los descuentos al transporte continuarán en 2026 y habrá un billete único para toda España por 60 euros al mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, al mismo tiempo que entrará en funcionamiento, a partir de la segunda quincena de enero, un nuevo billete único para toda España por 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años).

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Esta medida replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, incluye también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

Inicialmente, en España solo se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia.

Chica joven cogiendo el tren | iStock

Sánchez ha cifrado en 2 millones de personas los potenciales beneficiarios de este billete único, que podrán ahorrar casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

En cualquier caso, el presidente también ha anunciado que se prorrogarán los descuentos vigentes, aunque no ha detallado en qué medida. Actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).

Esta rebaja permite, por ejemplo, que en Madrid se pueda coger un billete mensual de 66,3 euros para todo el transporte de la región, incluyendo metros, tranvías, autobuses y trenes de cercanías.

Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes).