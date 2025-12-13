Estos son algunos de los árboles de Navidad más populares del mundo y dónde encontrarlos

Hacia finales de noviembre y en los primeros días de diciembre el mundo entero se emociona disfrutando del encendido de las iluminaciones navideñas, luces de Navidad que suelen estar protagonizadas por grandes árboles magníficamente decorados; es tal el protagonismo de los árboles de Navidad que hay algunos que gozan de fama propia y atraen, año a año, a más y más turistas.

¿Cuáles son y dónde están los árboles de Navidad más populares del mundo? Se nos ocurren varios de los que te hablamos a continuación.

En España nos quedamos con el de la Puerta del Sol aunque el de la Plaza Mayor también atrae a no pocos visitantes porque es precisamente en esa plaza donde se instala el Mercado de Navidad más popular de España entera (tan famoso que es incluso cinematográfico).

Árbol de Navidad en la Plaza Mayor de Madrid | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Madrid

¿Y en el resto de Europa? El árbol de Navidad de Rovaniemi, en Laponia finlandesa y el Pueblo de Papá Noel, es uno de los más simbólicos de todo el norte del continente aunque los más visitados están en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, en la Rathausplatz de Viena, en la londinense Trafalgar Square y por supuesto en Roma, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

No nos resistimos a incluir aquí dos árboles de Navidad un poco más originales: el más comercial de Europa que el que se instala en las parisinas galerías Lafayette y el que pasa por ser el más grande del mundo, el árbol de Navidad de Gubio, en Italia.

Árbol de Navidad de las Galerías Lafayette | Imagen cortesía de las Galerías Lafayette - Paris Haussmann

Fuera de Europa hay un árbol de Navidad que destaca sobre todos los demás, es ese cuyo encendido se retransmite al mundo entero: el árbol del Rockefeller Center de Nueva York; también son de fama mundial el árbol de Navidad de la Martin Place de Sídney, el árbol flotante de la Lagoa Rodrigo De Freitas en Río de Janeiro y el que pasa poder el árbol de Navidad nacional de Estados Unidos, el que se instala en Washington D.C. frente a La Casa Blanca.