El pueblo medieval de Portugal conocido como "la Villa de las Reinas"

Al igual que ocurre en España, en nuestro país vecino, Portugal, también hay multitud de pueblos medievales que merece la pena visitar, como es el caso de Trancoso. Pero... ¿sabías que hay uno que es conocido como "la Villa de las Reinas"?

Se trata de Óbidos, una villa perteneciente a la comunidad intermunicipal del Oeste y a la región del Oeste e Vale do Tejo. Con cerca de 3100 habitantes, forma parte del "Turismo do Centro" perteneciente a la histórica provincia de Estremadura.

Es conocida por ese nombre porque durante siglos fue regalado por los reyes portugueses a sus esposas como parte de su dote nupcial, y pasó a pertenecer a varias reinas a lo largo de la historia, lo que le valió el apelativo Vila das Rainhas (Villa de las Reinas).

Como te hemos comentado, Óbidos es un claro ejemplo de fortaleza medieval portuguesa y, como antiguamente, se entra al recinto por la puerta sur, la de Santa María (Porta da Vila), que está decorada con azulejos del siglo XVIII.

Si visitas Óbidos no te puedes perder el Castillo del siglo XII (uno de los mejor conservados del país), que hoy en día funciona como pousada (hotel histórico). Además, puedes caminar por sus murallas y obtener unas vistas espectaculares.

La Iglesia de Santa María es uno de los puntos clave del pueblo, ya que fue donde tuvo lugar la boda del futuro rey Alfonso V de Portugal con su prima Isabel de Coímbra en 1441, cuando él tenía 10 años y ella 8.

La preciosa capilla de São Martinho, el Acueducto de Óbidos (construido por orden de la reina Catalina de Austria en el siglo XVI.) y la Rua Direita (la calle principal con tiendas, artesanía, flores y fachadas blancas), también tienen que estar en tu itinerario. Fuera de las murallas, apúntate la Iglesia Senhor da Pedra y la Laguna de Óbidos.

Además, en 2015, Óbidos fue nombrada Ciudad Literaria por la UNESCO dentro de su Red de Ciudades Creativas, gracias a su apuesta por la cultura, la lectura y la renovación de espacios históricos para convertirlos en lugares dedicados a los libros.

Eventos en Óbidos y cómo llegar

Entre los eventos más destacados de Óbidos se encuentra el Festival Medieval que tiene lugar entre los meses de julio y agosto y donde el pueblo entero se transforma gracias a sus mercados, caballeros, recreaciones, música y mucho más.

El Festival Internacional de Chocolate (abril) y el Mercado de Navidad o Vila Natal (diciembre), también son dos eventos muy seguidos del pueblo.

Por otro lado, puedes llegar a Óbidos en coche desde Lisboa, que se encuentra a 1 hora de distancia por la A8. También hay autobuses directos desde la estación Campo Grande (Lisboa).