La villa medieval de Alicante que tiene 3 reconocimientos de la Unesco: un palmeral, una fiesta y un museo escolar

Elche, es hoy una ciudad grande, de más de 200.000 habitantes, pero en su centro conserva una villa medieval amurallada. Se llama Vila Murada y se recorre a pie en pocas horas, entre calles estrechas de trazado árabe, torres y palacios. Su término municipal llega hasta el Mediterráneo, con varios kilómetros de playas y dunas. Y en un mismo lugar reúne tres reconocimientos de la Unesco: un palmeral, una fiesta y un museo escolar.

La Vila Murada, el corazón medieval

Cuando Jaime I reconquistó la ciudad, en el siglo XIII, los cristianos ocuparon la Vila Murada, dentro de las murallas, y los judíos y los musulmanes pasaron al barrio del Raval, fuera. El centro histórico es hoy Conjunto Histórico-Artístico y aún conserva el trazado de sus calles estrechas.

La pieza más antigua es la Torre de la Calahorra, una torre musulmana del siglo XII o XIII que formaba parte de la muralla. Llegó a medir unos 30 metros, hasta que un terremoto en 1829 derribó su parte superior. Pegado a la muralla está el Palacio de Altamira, antiguo Alcázar de la Señoría, que alberga el Museo Arqueológico y de Historia. Allí hay piezas del yacimiento de La Alcudia, donde apareció la Dama de Elche. El busto original está en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, pero en la ciudad hay réplicas.

Muy cerca están la Torre del Consell y la Casa de la Vila, que es el Ayuntamiento. En el convento de la Merced se esconden los Baños Árabes, los únicos de época islámica que se conservan en la ciudad, con tres salas de agua: fría, templada y caliente. Y la basílica de Santa María se levantó sobre la antigua mezquita, con fachada barroca y Bien de Interés Cultural.

Un bosque de palmeras dentro de la ciudad

El Palmeral de Elche es el mayor de Europa. Tiene más de 200.000 palmeras, y unas 70.000 de ellas están dentro del casco urbano, repartidas en decenas de huertos. Su origen es islámico: los huertos son parcelas rectangulares con acequias, rodeadas de palmeras que daban sombra a los cultivos de debajo. Ese sistema de riego sigue funcionando.

Para verlo de cerca, hay una Ruta del Palmeral perfectamente señalizada. Empieza y acaba en el Museo del Palmeral, que ocupa dos casas del siglo XIX y explica cómo se trenza la palma blanca, la que se usa el Domingo de Ramos. Desde allí, la ruta cruza la acequia y llega hasta el Huerto del Cura y el parque Filet de Fora.

El Huerto del Cura es una de las joyas del Palmeral y tiene unas mil palmeras junto a granados, naranjos e higueras. Su estrella es la Palmera Imperial, un ejemplar con siete brazos que salen del mismo tronco, bautizada así por la emperatriz Sissi, que tiene un busto en el huerto.

Una fiesta medieval de más de 500 años

El Misteri d’Elx es un drama sacro-lírico que se representa los días 14 y 15 de agosto en la basílica de Santa María. Su tradición se remonta a los siglos XIV y XV, y la Unesco lo reconoció en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Según el turismo de la zona, es la única muestra de teatro medieval que se sigue representando dentro de una iglesia.

La Casa de la Festa, en el antiguo hospital de la Caridad, del siglo XV, y el Museo de la Festa guardan elementos de la representación y permiten ver cómo se hace durante el resto del año

Un museo que nació en una escuela

La tercera distinción es la más curiosa. El Museo Escolar de Pusol, en una pedanía de Elche, nació de un proyecto educativo que empezó en 1968 en la escuela rural de un solo maestro de Pusol. Los niños recuperaban, con ayuda de vecinos y mayores, la vida tradicional del campo: dónde vivían sus abuelos, con qué herramientas trabajaban y cómo se divertían.

En 2009, la Unesco lo incluyó en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. En España solo hay tres inscripciones en ese registro: Pusol, la cal artesanal de Morón de la Frontera y un proyecto del Montseny.

Un festival medieval este otoño

Elche celebra además el XXXI Festival Medieval, del 23 de octubre al 8 de noviembre, bajo el lema “Terra Regnum”. Empieza este fin de semana con espectáculos de calle y teatro. El Mercado Medieval llega del 5 al 8 de noviembre, con un centenar de puestos en la Plaça de Baix, las calles cercanas y la Glorieta.