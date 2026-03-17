La ciudad con más puentes del mundo: Es conocida como "la Venecia del norte"

Cuando se piensa en ciudades de canales y puentes, Venecia suele ocupar el primer lugar en el imaginario colectivo. Sin embargo, hay una ciudad en el norte de Europa que no solo comparte ese paisaje acuático, sino que lo supera con creces: Hamburgo. La segunda ciudad más grande de Alemania ostenta el título de la urbe con más puentes del mundo y, por ello, se ha ganado el sobrenombre de "la Venecia del norte".

Con más de 2.500 puentes,Hamburgo deja atrás a Venecia, que cuenta con unos 400, y también a Ámsterdam, otra de las grandes referencias europeas en este ámbito. Esta cifra se explica por su compleja geografía: la ciudad está atravesada por el río Elba, el Alster y una extensa red de canales que se entrelazan especialmente en zonas históricas como la Speicherstadt, el mayor barrio de almacenes del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad.

Hamburgo, Alemania | iStock

Lejos de ser un simple dato curioso, los puentes forman parte esencial de la identidad de Hamburgo. Algunos son modernos y funcionales, mientras que otros conservan un gran valor histórico y arquitectónico, contribuyendo al carácter único de la ciudad. Pasear por Hamburgo implica cruzar constantemente de un lado a otro del agua, en un entorno donde el paisaje urbano y fluvial se funden de forma natural.

El apodo de "Venecia del norte" responde precisamente a esta relación estrecha con el agua. Los canales, los reflejos de los edificios y la vida que gira en torno a los ríos evocan inevitablemente a la ciudad italiana. No obstante, Hamburgo no es la única en recibir este sobrenombre: otras ciudades como Ámsterdam, Brujas o San Petersburgo también lo comparten por motivos similares.

Aun así, Hamburgo destaca por su escala y por la magnitud de su red de puentes, que la convierten en un destino sorprendente para quienes buscan descubrir una Europa diferente. Una ciudad donde el agua no es solo un elemento decorativo, sino el eje sobre el que se construye toda su historia y su vida cotidiana.