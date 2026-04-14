La tasa turística de Barcelona, entre las más caras de Europa: Por delante de Roma y París

El incremento de la tasa turística de Barcelona, que entró en vigor el pasado 1 de abril, sitúa a este impuesto entre las más caros de Europa, por encima de Roma (Italia) y París (Francia) y similar a Atenas (Grecia), según ha comparado Radical Storage.

En concreto, el alza del Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) conlleva que un turista en la ciudad condal deba abonar entre 5 y 12 euros por noche, según el tipo y categoría del alojamiento, incluyendo la tasa de la Generalitat y el recargo municipal del Ayuntamiento de la ciudad.

Vista aérea de La Rambla de Barcelona | iStock

Por tanto, esta nueva actualización en Barcelona la equipara a las ciudades europeas que cobran una tasa más elevada por noche. Así, supera a Roma, cuya tasa oscila entre los 4 y 10 euros, y a París, donde se debe abonar entre 2,60 y 11,38 euros. En cambio, es similar a la de Atenas (entre 2 y 15 euros).

Sin embargo, Radical Storage señala que en determinadas ciudades se puede llegar a pagar una tasa más elevada, puesto que cargan un porcentaje sobre el total de la reserva. Es el caso de Ámsterdam (12,5%), Berlín (7,5%) o Viena (3,2%).

Para la firma, esta brecha de precios muy marcada entre las distintas metrópolis europeas, es "determinante" a la hora de elegir el destino al que viajar para los turistas con bajo presupuesto. La partida presupuestaria con una mayor diferencia entre la ciudad más cara y la más barata es el precio del alojamiento.