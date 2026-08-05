Feria de Málaga 2026: cuándo es, cuáles son los mejores días para ir y qué no te puedes perder

La Feria de Málaga es una de las fiestas más importantes de Andalucía y una de las grandes citas del verano en España. Cada año reúne a cientos de miles de personas entre malagueños y visitantes que llegan para disfrutar de una semana repleta de conciertos, flamenco, gastronomía y diversión.

En 2026, la feria se celebrará del sábado 15 al sábado 22 de agosto, aunque el ambiente comenzará la noche del 14 de agosto, con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y el encendido del alumbrado que marcan el inicio oficioso de las fiestas.

¿Cuáles son los mejores días para ir?

Aunque cualquier jornada tiene encanto, hay algunos días especialmente recomendables según el tipo de experiencia que busques.

Para vivir el ambiente más espectacular: 14 y 15 de agosto

Si quieres disfrutar del momento más emocionante de la feria, lo ideal es acudir la noche del 14 de agosto para presenciar los fuegos artificiales y el encendido de las luces. Al día siguiente comienza oficialmente la feria con la romería, el pregón y la apertura del Real.

Para disfrutar de la Feria de Día: entre semana

De lunes a jueves el centro histórico mantiene un gran ambiente, pero resulta algo más cómodo que durante el primer fin de semana.

Calles como Larios, la plaza de la Constitución o el entorno de la plaza de la Merced se llenan de música, pandas de verdiales, flamenco, casetas y terrazas donde disfrutar de una copa de vino dulce o una tapa al mediodía.

Para la mejor fiesta nocturna: viernes y sábado

Quienes prefieran atracciones, conciertos y casetas hasta la madrugada encontrarán su mejor momento durante el último fin de semana en el Recinto Ferial Cortijo de Torres, donde se concentran las casetas, las actuaciones musicales y las atracciones.

Feria de Málaga | iStock

Feria de Día y Feria de Noche: dos formas de vivir la fiesta

Una de las grandes particularidades de la Feria de Málaga es que se divide en dos escenarios completamente distintos.

La Feria de Día se celebra en el centro histórico, donde las calles se convierten en una gran fiesta al aire libre con música, baile, gastronomía y casetas abiertas desde el mediodía.

Cuando cae el sol, el protagonismo se traslada al Recinto Ferial Cortijo de Torres, donde continúa la celebración con conciertos, atracciones, casetas y actuaciones hasta bien entrada la madrugada.

¿Qué no puedes perderte?

Entre los imprescindibles de la Feria de Málaga destacan:

Los fuegos artificiales que inauguran la feria

Pasear por la calle Larios decorada para la ocasión

Disfrutar de una caseta tradicional con música en directo

Ver desfilar caballos y carruajes por el centro histórico

Probar especialidades malagueñas como el pescaíto frito, el jamón, el queso o el vino dulce

Acercarte al recinto ferial para vivir el ambiente nocturno

Consejos para disfrutar de la Feria de Málaga

Si vas a visitar la feria, conviene reservar alojamiento con antelación, especialmente si viajas el primer o el último fin de semana. También es recomendable utilizar el transporte público para desplazarte entre el centro y el recinto ferial y evitar el coche, ya que la afluencia de visitantes es muy elevada durante toda la semana.