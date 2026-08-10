El Much de Sineu 2026: qué es, origen y por qué miles de personas se visten de rosa en este pueblo de Mallorca

Si este lunes pasas por el centro de Mallorca y te cruzas con un carro engalanado, un señor con la boca llena de aceite de oliva y varios miles de personas vestidas de rosa chicle, no te has equivocado de isla: has llegado a Sineu. Lo que estás viendo es una de las fiestas de verano más singulares de España, y lo más asombroso es que hace veintidós años no existía.

Se llama La Mucada, muchos la conocen como el Día del Much, y este 2026 se celebra el lunes 10 de agosto. Es una "neofiesta": una celebración popular inventada de cero, con sus símbolos, sus himnos y su liturgia, que ha ido acumulando ritos año tras año hasta parecer antiquísima. Nació en 2004 y hoy es el ejemplo de manual del fenómeno en Mallorca.

El origen es de lo menos épico. Un grupo de jóvenes de Sineu llevaba años quedando para comer juntos cada 14 de agosto, la víspera de la fiesta mayor del pueblo. Tres de ellos (Toni Florit, Pere Joan Oliver y Marc Niell) decidieron que aquella tarde muerta merecía algo más que una sobremesa larga, y tiraron de una leyenda local: la del Puig de Reig.

La fábula dice que dentro del monte hay un tesoro, y que quien dé tres vueltas (siete, según la versión) con la boca llena de aceite sin tragar ni una gota verá aparecer un buey que lo guiará hasta él. De ahí salió el personaje. El nombre se decidió esa misma tarde, a mano alzada en el bar Sabina: como "Muc" y "Reig" empataron, los fusionaron con una grafía antigua para darle empaque de broma. Así nació Lo Much de Reig.

En 2005 se sumaron las mujeres del pueblo con su propia comida y, un año después, apareció la Muca, la compañera del Much. Desde 2011 el grupo organizador se hace llamar Muchal Foundation, y desde 2010 La Mucada figura en el programa oficial de las Festes d'Agost.

Cómo es el día

La jornada arranca a media mañana con la romería hasta el Puig de Reig, a unos tres kilómetros del casco urbano. Allá van coches, carros, carrozas, bicicletas y mobylettes decorados al más puro "estilo rococó mucal".

Al pie del monte llega el rito de la invocación, que es donde la cosa se pone maravillosamente absurda: una batalla de tira y afloja entre "moros" y "cristianos", todos con la boca llena de aceite. No gana quien tumbe al rival, sino el bando que conserve más gente sin tragarse el aceite al terminar. Del equipo vencedor sale, tras una prueba de potencia pulmonar, quien tiene el honor de tocar el cuerno que libera al Much.

Después el Much entra en el pueblo, hay pregón desde una ventana del Ayuntamiento y llega el Encèrvol, un encierro sanferminero pasado por el filtro de la parodia, con una bestia de peluche empujada en un cochecito. Por la tarde, el momento grande: el encuentro entre el Much y la Muca en la plaza des Fossar, calcado de la procesión pascual del Encuentro. La fiesta se cierra al oscurecer con cientos de bengalas mientras suena el New York, New York de Sinatra.

Este 2026 el cartel es obra de Macià Puiggrós Massay y llega con un lema que se lee dos veces: "Eclipsi. Saturació. Ja no hi cap ningú més… o potser sí?". La imagen es una composición fotográfica en la que decenas de personas flotan formando literalmente el eclipse tapando el sol, con el Much y la Muca reproduciendo en el centro la creación de Adán de Miguel Ángel.

La organización montó el cartel alrededor de la coincidencia con el eclipse solar total del 12 de agosto, que se verá en su fase de totalidad desde Mallorca. Pero el juego de palabras apunta también hacia dentro: a una fiesta que ya reúne a entre 15.000 y 20.000 personas y que empieza a preguntarse en voz alta cuánta gente le cabe.

Cómo llegar

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha confirmado que reduce por segundo año el dispositivo ferroviario: en 2024 se programaron 21 servicios extraordinarios, en 2025 bajaron a tres y este año habrá uno solo, con salida desde Sineu a las 21:00 horas.

El motivo son las obras del paso elevado de la calle del Greco, en Palma, que obligan a circular por vía única entre Son Fuster y el polígono de Marratxí y limitan toda la red. Se mantiene el servicio regular de la línea T3 (Palma-Manacor), con un tren por hora en ambos sentidos. Las últimas salidas desde Sineu serán a las 18:44, 19:44, 20:44, 21:00 (el especial), 21:44 y 22:44.

SFM asegura que pondrá unidades de mayor capacidad y recomienda escalonar la vuelta y no dejarlo todo para los últimos trenes. Para hacerse una idea del volumen: en 2024, con los 21 refuerzos, la estación de Sineu registró 5.807 viajes en la jornada. Si vas, hazlo sabiendo dónde te metes: un pueblo de interior de Mallorca, un lunes de agosto, con veinte mil personas de rosa y el aviso de la propia organización de que ya no cabe nadie más. Justo eso, y no otra cosa, es La Mucada.