5 pueblos mediterráneos perfectos para quienes viajan con niños

La playa con niños parece un buen plan pero puede convertirse en un infierno si te encuentras con playas de difícil acceso (por muy espectaculares que sean una vez llegas a ellas) o con un oleaje imposible, por poner un par de ejemplos; es verdad que en nuestra costa mediterránea hay pueblos y playas para todos los gustos y los destinos familiares perfectos nos atreveríamos a decir que se cuentan por decenas pero, como no podemos visitarlos todos un verano, por el momento te proponemos cinco pueblos mediterráneos que nos gustan especialmente para visitarlos cuando viajamos en familia, son estos:

Peñíscola | Pixabay

Peñíscola con su castillo

Peñíscola es el destino ideal para quienes viajan en familia: playa grande y disfrutable a pie del pueblo y del paseo, paseo largo, un casco histórico encantador, un castillo para sumar una visita cultural al viaje playero y espectáculos de cetrería; eso además de vistas inolvidables desde los jardines del castillo (que es el castillo del Papa Luna...). Sólo hay dos aspectos que has de tener en cuenta si te pones Peñíscola por destino: es verdad que el casco histórico del pueblo se recorre cuesta arriba y cuesta abajo y que sus calles están adoquinadas y también lo es que su paseo es largo, demasiado largo para que te alojes en uno de los hoteles que están en la parte del final y pretendas ir caminando cada noche al centro de Peñíscola (y lo que sí te aseguramos es que querrás ir cada noche al centro de la localidad).

Calpe | Pixabay

Calpe y su peñón

De Castellón nos vamos a Alicante porque Calpe es otro pueblo perfecto para viajar con niños, sus playas también son ideales, su paseo marítimo muy disfrutable y, aunque no tiene un castillo como el de Peñíscola, sí tiene un peñón, el peñón de Ifach, al que no podrás subir con niños muy pequeños, en ese caso tendrás que reservarte la excursión para más adelante pero podrás igualmente disfrutar de Calpe y las magníficas vistas de su peñón. En cuanto al alojamiento, podrás buscarlo en el centro del pueblo o en la zona del peñón, la buena notica es que en verano ambas zonas están muy animadas y, además, se puede ir de una a la otra caminando por el paseo. Además podrás visitar Las Salinas, cuyos accesos están adaptados, visitar el yacimiento de los Baños de la Reina, subir al Mirador del Morro de Toix y por supuesto hacerte un par de fotos en la Muralla Roja de Calpe. ¿Playas? 13 kilómetros de playas nos ofrece Calpe y no nos resistimos a recomendarte dos: la del Bol que es una de las playas urbanas más recomendables y la de Levante, a los pies del peñón.

Mojácar | Imagen de INDALOMANIA en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Mojácar, sus playas y su pueblo

Mojácar pueblo tiene mucho encanto pero no será ahí donde quieras alojarte si vistas esta localidad almeriense sino en Mojácar playa, ahí podrás disfrutar de la playa y del ambiente mediterráneo mientras reservas la visita a Mojácar pueblo para una tarde de merienda y excursión; otra de las ventajas de Mojácar es su relativa cercanía al Cabo de Gata, tendrás que madrugar un poco y, dado que es un parque natural y hay que caminar para llegar a sus playas más espectaculares, con esta excursión nos sucede lo mismo que con la del Peñón de Ifach, no la recomendamos si viajas con niños muy pequeños (con carritos de bebé...), ahora bien, ni loco se te ocurra descartar Mojácar por esta razón, 17 son los kilómetros de playas estupendas y perfectamente accesibles los que tendrás a tu disposición en la zona costera de esta localidad de Almería.

Benalmádena | Pixabay

Benalmádena, su marina y su teleférico

En Málaga, como en Alicante, Castellón o Almería (las tres provincias que hemos visitado ya en esta lista) podríamos hacer una buena lista de pueblos ideales para viajar con niños pero hay uno que nos gusta especialmente, Benalmádena; y es que aquí no sólo disfrutarás de la playa y sus cosas sino del encanto de Puerto Marina especialmente al caer la tarde o incluso por la noche, para cenar fuera del hotel. El ambiente es ideal y a los niños les encantará pasear junto a los barcos y ver las casas casi nacer del mar. (A ti, si eres un fan de la ropa y del shopping, te encantarán las tiendas de Puerto Marina mientras los más pequeños disfrutarán de lo lindo del Sea Life...). ¿Otros lugares y experiencias disfrutables con niños en Benalmádena? El Castillo de Colomares, la Stupa Budista, el Mariposario, el Paseo Marítimo, el Castillo El Bil Bil o el paseo en teleférico que va de Arroyo de la Miel a Monte Calamorro, donde disfrutarás además de un espectáculo de cetrería.

Nerja | Pixabay

Nerja, sus cuevas y el balcón de Europa

Cerramos nuestra lista con el pueblo de veraneo por excelencia de varias generaciones de españoles... no porque se fuera más a Nerja que otros pueblos mediterráneos sino porque es el pueblo en el que se rodó Verano Azul así que incluso quienes no viajaban a la costa mediterránea hace algunas décadas veraneaban en Nerja con Chanquete, Julia, Javi, Bea, Desi, Piraña... Podrás visitar la Cueva de Nerja sin peligros ni aventuras indeseables (eso lo dejamos para la serie), por supuesto querrás visitar el Parque Verano Azul y el Barco de Chanquete por motivos obvios (eres un nostálgico...); el tren turístico es una buena opción si viajas con niños muy pequeños y una visita obligada es el Balcón de Europa, un mirador desde el que disfrutar de vistas espectaculares. ¿Playas? 13 son los kilómetros de costa que nos ofrece Nerja y están llenos de playas y calas, la más accesible la de Burriana porque es además la más cercana al casco urbano, y la de Calahonda es un imperdible no solo porque es una playa estupenda a los pies del Balcón de Europa, es la playa de Verano Azul.

...

También te puede interesar...

Todos los destinos de España que tienen el Sello de Turismo Familiar