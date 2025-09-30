Sube de precio: El permiso ESTA para viajar a EEUU costará el doble a partir de hoy

El precio del permiso para viajar a Estados Unidos, el denominado ESTA, cuesta casi el doble a partir del este martes, 30 de septiembre, una medida que afecta a 41 países, entre los que se incluye España.

Así, su coste sube de 21 dólares estadounidenses (15,4 euros) a 40 dólares (34 euros), duplicando su precio actual. De este modo, los viajeros que tengan previsto viajar a EE.UU. y no cuenten con la autorización electrónica de viaje, podrán solicitarlo antes del 31 de diciembrey pagar la tasa antigua.

Solicitud de visa de No Inmigrante de Estados Unidos | iStock

La nueva normativa tiene su origen en la aprobación de la 'Big, Beautiful Bill', traducida al español como la "gran y hermosa ley", una reforma fiscal impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que se ha revisado al alza la tasa del ESTA.

¿Qué es el ESTA?

El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica obligatoria para viajeros que desean entrar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), sin necesidad de tramitar un visado convencional.

España se incluye entre esta lista de países que no necesitan solicitar una visa para viajar a EE.UU. (un proceso que puede resultar largo y farragoso) junto con la mayoría de los estados miembros de la UE, y países como Australia, Andorra, Suiza, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, entre otros.

Este permiso lo deben solicitar los ciudadanos interesados en viajar a Estados Unidos, siempre que el viaje sea por turismo, negocios, tránsito o tratamiento médico y tenga una duración máxima de 90 días.

¿Cómo se solicita el ESTA?

La solicitud del ESTA se realiza únicamente online en cualquier momento, a través de la web oficial del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. El proceso consiste en completar un formulario digital con los datos personales y del viaje, responder preguntas de seguridad, revisar la información y proceder al pago con tarjeta.

Entrevista de visado | iStock

Es recomendable solicitar este permiso al menos 72 horas antes del viaje. Una vez completados estos pasos, la autorización tendrá una validez de dos años o hasta la expiración del pasaporte.

¿Quiénes no necesitan solicitar el ESTA?

Las personas que viajan con visados válidos no necesitan solicitar una autorización de viaje ESTA.

Asimismo, la Embajada de EE.UU. recuerda que cualquier ciudadano que haya visitando un país incluido en la lista de estados que apoyan el "terrorismo", como es el caso de Cuba desde 2021, verán cancelada su ESTA y deberán solicitar un visado de no inmigrante en una embajada o consulado.

En esta línea, también se cancela este permiso a los solicitantes que tengan la doble nacionalidad entre un país como Cuba y otro perteneciente al Programa de Exención de Visado, como España.

¿Qué pasa si se sobrepasa el límite de 90 días?

La Embajada de Estados Unidos en España ha señalado que el 2,38% de los ciudadanos españoles que viajaron al país con el ESTA en 2023 excedieron el límite de 90 días de estancia permitido, por lo que recuerda la importancia de cumplir esta norma para evitar sanciones.

Entre las sanciones que puede acarrear permanecer en Estados Unidos durante más de esos 90 días se encuentra la prohibición de entrada al país durante un periodo de entre tres y diez años.