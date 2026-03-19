Así ha sido la espectacular Nit del Foc de las Fallas de Valencia 2026: Más de mil kilos de pólvora

Este miércoles por la noche ha tenido lugar la espectacular Nit del Foc de las Fallas de Valencia 2026. Literalmente significa "noche de fuego" y es el evento pirotécnico más grande y largo de las Fallas.

El objetivo de la Nit del Foc es hacer que los últimos fuegos artificiales de las Fallas sean de lo más especiales, con mucho más ruido y luces. El evento ha contado con más de mil kilos de material pirotécnico y ha durado entorno a unos 18 minutos. Debajo de estas líneas puedes encontrar el vídeo de la Nit del Foc 2026.

Fin a las fallas de Valencia

Las Fallas de Valencia llegan a su fin este jueves 19 de marzo, Día de San José, con la Cremà, donde el fuego se convierte en protagonista y las Fallas se quemarán para así finalizar el ciclo.

A las 20:00 horas se queman las fallas infantiles en toda la ciudad y a partir de las 22:00 horas, comienza la cremà de las fallas grandes. El horario de la cremà 2026 es el siguiente:

En primer lugar arde la falla infantil municipal y después el resto de fallas infantiles

A las 22:30 horas se quemará la falla ganadora del primer premio de laSección Especial, Convento Jersualén-Matemático Marzal

Finalmente, la falla grande municipal se quema alrededor de las 23:00-23:30 horas, poniendo el punto final a las fiestas.