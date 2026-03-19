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Así ha sido la espectacular Nit del Foc de las Fallas de Valencia 2026: Más de mil kilos de pólvora
Valencia ha vivido este miércoles una de sus noches más esperadas con la celebración de la Nit del Foc 2026, el gran espectáculo pirotécnico que marca la recta final de las Fallas. Con un despliegue de luz, sonido y emoción, este impresionante castillo ha servido como antesala de la Cremà, el acto que pondrá fin a las fiestas este 19 de marzo, día de San José.
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Este miércoles por la noche ha tenido lugar la espectacular Nit del Foc de las Fallas de Valencia 2026. Literalmente significa "noche de fuego" y es el evento pirotécnico más grande y largo de las Fallas.
El objetivo de la Nit del Foc es hacer que los últimos fuegos artificiales de las Fallas sean de lo más especiales, con mucho más ruido y luces. El evento ha contado con más de mil kilos de material pirotécnico y ha durado entorno a unos 18 minutos. Debajo de estas líneas puedes encontrar el vídeo de la Nit del Foc 2026.
Fin a las fallas de Valencia
Las Fallas de Valencia llegan a su fin este jueves 19 de marzo, Día de San José, con la Cremà, donde el fuego se convierte en protagonista y las Fallas se quemarán para así finalizar el ciclo.
A las 20:00 horas se queman las fallas infantiles en toda la ciudad y a partir de las 22:00 horas, comienza la cremà de las fallas grandes. El horario de la cremà 2026 es el siguiente:
En primer lugar arde la falla infantil municipal y después el resto de fallas infantiles
A las 22:30 horas se quemará la falla ganadora del primer premio de laSección Especial, Convento Jersualén-Matemático Marzal
Finalmente, la falla grande municipal se quema alrededor de las 23:00-23:30 horas, poniendo el punto final a las fiestas.
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