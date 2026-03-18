Cuándo es la cremà de las Fallas de Valencia 2026

Las Fallas de Valencia 2026 llegan a su momento más esperado con la tradicional cremà, el acto que pone el broche final a las fiestas. Como cada año, tendrá lugar el 19 de marzo, día de San José, una fecha marcada en rojo tanto para los valencianos como para los miles de visitantes que acuden a la ciudad.

La cremà es mucho más que la quema de los monumentos falleros: es un ritual cargado de simbolismo que representa el fin de un ciclo y el inicio del siguiente. Tras días de música, pólvora, arte y celebración, el fuego se convierte en el protagonista absoluto de la noche.

Cremá de las Fallas de Valencia 2024 | EFE

Horarios de la cremà 2026

La jornada del 19 de marzo comienza con uno de los actos más espectaculares: la Cabalgata del Fuego, que recorre el centro de Valencia con pasacalles, pirotecnia y animación, anticipando lo que está por llegar.

Ya por la noche, se inicia la cremà propiamente dicha:

A las 20:00 horas se queman las fallas infantiles en toda la ciudad.

A partir de las 22:00 horas, comienza la cremà de las fallas grandes.

El momento más simbólico se vive en la plaza del Ayuntamiento, donde:

Primero arde la falla infantil municipal.

A las 22:30 horas se procederá a la quema de la falla ganadora del primer premio de la Sección Especial , Convento Jersualén-Matemático Marzal

, Convento Jersualén-Matemático Marzal Finalmente, la falla grande municipal se quema alrededor de las 23:00-23:30 horas, poniendo el punto final a las fiestas.

Este último acto suele ir acompañado de un gran despliegue pirotécnico y reúne a miles de personas.

Cremà de las Fallas de Valencia 2024 | EFE

Una noche de fuego y emoción

Durante la cremà, cada barrio vive su propio final de fiesta. Las comisiones falleras se reúnen alrededor de sus monumentos para despedirse entre aplausos, música y, en muchos casos, lágrimas. Es habitual ver a las falleras y falleros emocionados mientras el trabajo de todo un año se convierte en cenizas.

Los bomberos controlan el fuego para garantizar la seguridad, mientras las llamas iluminan las calles y crean una atmósfera única en toda la ciudad.

El significado de la cremà

Más allá del espectáculo, la cremà tiene un profundo valor simbólico. El fuego actúa como elemento purificador, cerrando una etapa y dejando paso a la siguiente. Es una forma de renovar energías y empezar de nuevo, manteniendo viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural de Valencia.

Con la última chispa de la noche del 19 de marzo, Valencia se despide de las Fallas… y comienza la cuenta atrás para las del año siguiente.