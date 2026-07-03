Airbnb revela las mejores experiencias para ver el eclipse solar total de 2026 en España

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total cruzará España por primera vez en más de un siglo, convirtiéndose en uno de los acontecimientos naturales y turísticos más importantes de la década. Se espera que miles de personas se desplacen hasta la franja de totalidad para contemplar un fenómeno que, para muchos, será una experiencia única en la vida.

Más allá de mirar al cielo, cada vez más viajeros están convirtiendo esta ocasión en una experiencia de viaje completa. Los datos de la plataforma de Airbnb muestran que la demanda de alojamientos en destinos no urbanos situados dentro de la trayectoria del eclipse se ha triplicado, especialmente en pequeños municipios con cielos despejados y baja contaminación lumínica. Las regiones que registran el mayor incremento en las búsquedas de alojamiento son Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria.

Las familias y los grupos lideran este aumento, representando el 74 % de las búsquedas de alojamiento, junto con los millennials. Entre los principales motivos que los viajeros españoles señalan para visitar estas zonas destacan: vivir un fenómeno natural único (43 %), viajar con familiares o amigos (32 %), explorar destinos rurales que de otro modo no visitarían (29 %) y asistir a actividades locales relacionadas con el eclipse (19 %). Para ayudar a los viajeros a aprovechar al máximo esta ocasión extraordinaria, los anfitriones en Airbnb ofrecen experiencias que permiten disfrutar del eclipse desde escenarios excepcionales mientras descubren la cultura, los paisajes y las tradiciones de cada destino.

Hoy Airbnb destaca seis propuestas de una colección en constante crecimiento de más de 25 experiencias organizadas por anfitriones locales, pensadas para disfrutar del eclipse lejos de las aglomeraciones y descubrirlo a través de la cultura local. Desde viñedos y fincas hasta rutas de montaña o embarcaciones privadas, los anfitriones se encargan de toda la organización y la logística para que los viajeros solo tengan que disfrutar del momento. Además, cada semana se incorporan nuevas experiencias en distintos puntos de España.

Escapada mediterránea para vivir el eclipse (Mallorca)

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

Disfruta de una jornada completa celebrando el estilo de vida mediterráneo con gastronomía, música y bienestar, mientras disfrutas de unas vistas excepcionales del horizonte (y del eclipse).

Senderismo nocturno en Montserrat (Barcelona)

Montaña de Montserrat, en Cataluña | iStock

Únete a una ruta especial al atardecer por los espectaculares paisajes de Montserrat. Recorre senderos panorámicos poco conocidos y visita el monasterio, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Cataluña, antes de contemplar el eclipse desde unas cumbres que han inspirado a peregrinos durante siglos.

Ruta en bicicleta por el Parque Natural de la Albufera (Valencia)

Solo por una noche, pedalea hacia el atardecer y contempla el cielo valenciano en su momento más espectacular antes de disfrutar de la auténtica gastronomía local. Esta ruta guiada en bicicleta recorre algunos de los paisajes más característicos de la región, como playas, dunas, humedales y la laguna que ha marcado la cultura y la cocina valencianas.

Experiencia del eclipse entre viñedos en Terra Alta (Tarragona)

Una experiencia gastronómica y enológica inmersiva para disfrutar del eclipse entre viñedos. Situada a los pies del Coll del Moro, en Gandesa (Terra Alta), esta bodega familiar combina observación del cielo, paisajes espectaculares, vinos locales y gastronomía de proximidad. Además, un astrofísico guía a los participantes para interpretar el cielo mientras disfrutan de una copa de vino.

Los molinos de Don Quijote y Toledo (La Mancha)

Castillo de Consuegra, en Toledo | iStock

Contempla el eclipse desde uno de los paisajes más emblemáticos y representativos de España: los famosos molinos de viento de Consuegra (Castilla-La Mancha), que inspiraron a Don Quijote. La experiencia está guiada por un historiador y fotógrafo local, que aporta contexto histórico y ofrece unas vistas inolvidables.

Relájate con caballos y burros rescatados en una granja (Menorca)

Cala Macarella, Menorca | iStock

Disfruta de un momento de calma en el entorno rural menorquín, rodeado de caballos y burros rescatados, mientras el paisaje se transforma bajo el eclipse. Cepíllalos, pasea junto a ellos y conoce la inspiradora historia de su rescate mientras conectas con la naturaleza.

¿Ya has decidido dónde vivirás el eclipse? Para disfrutar al máximo de este acontecimiento respetando tanto el entorno como las comunidades locales que recibirán a los visitantes, Galáctica y la Fundación Starlight, con el apoyo de Airbnb, han elaborado una guía práctica con recomendaciones para observar el eclipse de forma segura y responsable. Entre sus principales consejos destacan: utilizar únicamente gafas homologadas para eclipses y no mirar nunca directamente al sol, ni siquiera con prismáticos o cámaras, salvo que dispongan de filtros solares adecuados; estacionar únicamente en las zonas habilitadas y seguir los senderos señalizados para proteger el entorno natural; y aprovechar la ocasión para apoyar al comercio local, desde bares familiares hasta pequeños productores, como una forma de descubrir cada destino de manera auténtica. ¡La cuenta atrás ya ha comenzado!