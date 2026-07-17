7 helados que sólo puedes degustar en determinados lugares

Nos vamos a dar una vuelta al mundo helada y refrescante como pocas, un gran viaje que debería empezar en Irán porque su Bastani Sonnati (helado preparado con azafrán, agua de rosas, pistachos y nata congelada) es, probablemente, el más peculiar y delicioso del mundo pero que, dadas las dificultades actuales para visitar el país, dejamos fuera de nuestra lista (aunque referido queda aquí para que lo tengas en cuenta en el futuro…); hecho este matiz, vayamos al lío, nuestro viaje empieza cerca, en Italia:

Helado de pistacho en Bronte, Sicilia

Es verdad que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el sabor a pistacho (aunque no todo lo que se anuncia con sabor a pistacho sabe a pistacho) pero lo cierto es que este helado, el de pistacho que se sirve en Bronte, en Sicilia, ya era famoso antes de que saltara a las portadas el chocolate Dubai. Y es que el pistacho de Bronte, cultivado en los suelos volcánicos del Etna, es uno de los mejores del mundo tanto por su color que es un tono verde oliva natural, no brillante, como por la intensidad de su sabor que hace el helado de pistacho de Bronte tenga un sabor mucho más intenso a pistacho que cualquier otro helado de pistacho del mundo.

Helado de pistacho | Pixabay

Helado de limón de Amalfi

En la Costa Amalfitana (Amalfi, Positano, Minori o Ravello) hay que probar, sí o sí, el helado de limón porque los limones de Amalfi son, como los pistachos de Bronte, únicos; su piel es muy aromática y también muy poco amarga lo que hace que el perfume cítrico de este helado sea inmenso sin ser excesivamente ácido. Una curiosidad: en algunas heladerías de la costa Amalfitana el helado de limón se sirve dentro del propio limón.

Helado de arándanos silvestres en Laponia

Si visitas Rovaniemi, la ciudad de Papá Noel, Inari o Abisko u otras zonas árticas buscando el sol de medianoche en verano, tienes que probar el helado de arándanos silvestres porque su sabor es único y es que se prepara con arándanos silvestres que crecen, precisamente, bajo el sol de medianoche y que tienen un sabor mucho más intenso que los arándanos cultivados, además su color es también más intenso… Se trata de un helado que solo puede degustarse en el verano ártico.

Helado de arándanos | Pixabay

Queso helado, en la localidad peruana de Arequipa

Lo primero que hay que decir de este helado es que no lleva queso, es en realidad un postre helado tradicional que se prepara con leche, coco, canela y clavo; se congela en recipientes metálicos y el resultado es un dulce de textura granulosa única y de sabor excepcional; es oriundo de Arequipa y es difícil degustarlo ya no fuera de Perú sino incluso fuera de la región de Arequipa.

Helado de lúcuma en Lima y Cusco

Seguimos en Perú aunque en otra zona, en Lima y Cusco (aunque este helado sí puede degustarse en todo el país, en cualquier heladería artesana de Perú) y es que es aquí donde se sirve el helado de lúcuma, una fruta andina muy delicada que apenas se exporta (de ahí que este helado sólo pueda degustarse en Perú); además, el helado de lúcuma se prepara con la fruta recién recolectada y sorprende a los viajeros por su sabor, porque no sabe a nada que hayan probado antes: es un helado muy cremoso y el sabor es una mezcla de caramelo, boniato y sirope de arce…

Helado de leche | Pixabay

Helado de leche, en Hokkaido

La leche de Hokkaido pasa por ser la mejor de todo Japón, lo que hace que el helado de leche que se prepara aquí sea único no solo en Japón sino en el mundo; se trata de un helado muy cremoso y muy poco dulce, con auténtico sabor a leche.

Helado de ube en Filipinas

Este helado filipino se prepara con ñame morado (ube), que es uno de los ingredientes más emblemáticos de toda la tradición dulce filipina; su color violeta es 100% natural y su sabor es una mezcla entre vainilla, pistacho y avellana, puedes degustarlo en Manila y también en otras ciudades filipinas aunque se trata de un dulce especialmente ligado a celebraciones y fiestas.

Helado de ube | Imagen de Obsidian Soul, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Dejamos nuestra lista en siete (ocho, si inclusivo el helado iraní de azafrán…) pero la completamos con algún helado más que no podemos dejar de probar si visitamos los lugares en los que se ofrece: el helado de higo chumbo en Sicilia, el helado de Sakura en Japón, el de aceite de olivar virgen extra tanto en Andalucía como en la Toscana italiana, el de flor de azahar en Sevilla y el dondurma de Kahramanmaras en Turquía.