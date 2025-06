7 grandes ciudades famosas por sus helados

Los helados son el dulce del verano por excelencia, no hay lugar cálido en el que no puedas gozar de un rico helado, ahora bien, hay lugares del mundo especialmente famosos por sus helados y ciudades que se postulan como el destino perfecto para disfrutarlos ¿de qué ciudades estamos hablando? Seguro que estás pensando en Roma y sus gelatos y no vas mal encaminado pero hay más.

Helados | Pixabay

Roma

Empezamos por ahí, por Roma, porque de entre todos los productos gastronómicos italianos famosos (de la pasta a la pizza pasando por los quesos y los vinos) en verano el helado (el gelato italiano) es sin duda el más popular y apetecible, también el más consumido; si visitar Roma en pleno verano seguro que querrás acercarte heladerías emblemáticas de la capital italiana como Giolitti o Fassi para disfrutar de un auténtico gelato italiano…

Florencia

Seguimos en Italia porque Florencia no es solo famosa por su belleza arquitectónica, también porque tiene la fama de ser la cuna del helado moderno (del auténtico gelato); ¿y dónde se puede disfrutar de ese auténtico helado artesanal italiano? En heladerías icónicas de la ciudad como Vivoli o la Gelateria dei Neri.

Bolonia

Pues no cambiamos todavía de destino… Y es que hay una tercera ciudad italiana famosa por sus helados, es Bolonia (también famosa por sus torres medievales y por dar título a los nuevos planes universitarios); en Bolonia los helados son tan importantes que es precisamente aquí donde está la Universidad del Gelato Carpigiani, un centro educativo dedicado expresamente al arte del helado.

Gelato | Pixabay

Niza

En Francia, especialmente en su costa mediterránea (la Costa Azul) también saben preparar deliciosos helados (y disfrutarlos); es particularmente famosa la heladería Fenocchio ¿por qué? Porque ofrece hasta 90 sabores diferentes de helado entre los que descubrirás algunos tan sugerentes como el de rosas… o el de cerveza.

Nueva York

Nueva York no es una ciudad famosa por el buen comer pero ¿quién no ha oído hablar o incluso catado la célebre tarta de queso neoyorquina o los perritos calientes del auténtico street food americano? Pues en cuestión de helados la ciudad más cosmopolita del mundo también tiene algo que decir y es que no son pocas las heladerías creativas instaladas en esta emblemática ciudad (Morgenstern’s, Van Leeuwen y Big Gay Ice Cream entre ellas).

Los Ángeles

Los Ángeles, aunque sólo sea por el cálido clima californiano, ha decidido no palidecer ante la fama de los helados neoyorquinos y ofrece también una propuesta más que atractiva y sugerente en la que destacan los helados veganos y en general las propuestas más vanguardistas ¿heladerías a no perder de vista si visitas Los Ángeles? Salt & Straw y Jeni’s.

Tokio

Cerramos nuestra lista en Asia porque los japoneses nos ofrecen en Tokio una propuesta heladera fuera de lo común: aquí mandan sabores que se nos antojan sorprendentes cuando no imposibles si hablamos de helados: de té mancha, sésamo negro, batata… Además los helados tokiotas pasan por ser los más fotogénicos del mundo (especialmente los que viven en heladerías como Daily Chico).

Helados | Pixabay

¿Que hay más ciudades famosas por sus helados? ¡Por supuesto! A las siete que te recomendamos en esta ocasión podríamos añadir Buenos Aires, donde se reinventa el gelato italiano, Estambul, donde sirven un helado elástico de lo más atractivo o Mumbai, ciudad famosa por el kulfi, un helado indio.