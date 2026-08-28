Qué fiestas y ferias se celebran en España en septiembre de 2026: todas las comunidades autónomas

Septiembre es, probablemente, el mejor mes del año para viajar por España. El calor afloja, los precios bajan y el calendario se llena de ferias, romerías y fiestas mayores que llevan siglos celebrándose exactamente en las mismas fechas. Si ya estás buscando escapadas de fin de semana en septiembre y quieres ir a tiro hecho, aquí tienes el mapa completo.

Hemos elegido una gran cita por cada comunidad autónoma, ordenadas alfabéticamente, con sus fechas confirmadas y sus actos clave.

Andalucía | Cascamorras (Baza y Guadix, Granada): 6 y 9 de septiembre

Si solo puedes ver una fiesta este mes, que sea esta. Un bufón vestido de arlequín sale de Guadix con la misión imposible de llegar limpio a Baza para reclamar la talla de la Virgen de la Piedad. Los bastetanos, claro, lo esperan con litros de pintura negra.

La carrera de Baza arranca el 6 de septiembre a las 18:00 horas y da inicio a la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de la Piedad, que se prolonga hasta el día 15. El 9 de septiembre el Cascamorras regresa a Guadix, donde vuelven a pintarlo por haber fracasado. Ve con ropa que puedas tirar: no es una recomendación, es una advertencia.

Y también en Andalucía: las Fiestas de la Vendimia de Jerez (del 29 de agosto al 13 de septiembre), la Feria de Pedro Romero de Ronda (1 al 6) y la Bienal de Flamenco de Sevilla, que este año se celebra del 9 de septiembre al 3 de octubre.

Aragón | Fiesta de la Vendimia de Cariñena (Zaragoza): finales de septiembre

Una fuente que mana vino en lugar de agua durante todo el fin de semana. Ese es el reclamo de la Fiesta de la Vendimia de la D.O. Cariñena, celebrada por primera vez en 1960 y reconocida en 2025 por el Gobierno de España como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un título que se suma a la declaración de Interés Turístico de Aragón de 2016.

El acto central es la Exaltación del Vino: el pisado de la uva al son de la Jota del Toro, el encendido de la Fuente de la Mora y la ofrenda del primer mosto al Santo Cristo de Santiago. Se celebra a finales de septiembre, aunque la D.O. todavía no ha hecho públicas las fechas de la 60ª edición: conviene consultarlas en su web antes de reservar.

Asturias | Fiestas de San Mateo (Oviedo): del 10 al 21 de septiembre

12 días de fiesta. El programa arranca el jueves 10 de septiembre con el pregón y el chupinazo desde la plaza del Ayuntamiento y se cierra el día 21, festivo local.

El acto más fotografiado es el desfile del Día de América en Asturias, el sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas: una Fiesta de Interés Turístico que se remonta a 1950 y en la que desfilan los haigas (los coches antiguos de los indianos), carrozas engalanadas y grupos folclóricos. Los fuegos artificiales se lanzan el domingo 20 desde el parque Tuero Bertrand, en Montecerrao, como antesala del Día del Bollo.

Baleares | Festes de Gràcia (Maó, Menorca): del 6 al 9 de septiembre

Las fiestas que cierran el verano menorquín. Del 6 al 9 de septiembre, Maó celebra a la Mare de Déu de Gràcia con la tradicional Colcada y el jaleo que caracteriza a la cultura de la isla.

El pregó cae el día 6, el Dissabte de Gràcia el 7, el Dia de Gràcia el 8 y la Segona festa el 9. La fiesta comienza con una diana a las 7:30, salida del fabioler a buscar al caixer fadrí, pasacalles con los Gegants de Maó, Missa de Caixers en Santa Maria, jaleo en la Plaça Constitució al mediodía, corregudes al Cós de Gràcia y fuegos artificiales desde la Illa del Rei a la medianoche.

Canarias | Fiestas del Pino (Teror, Gran Canaria): días grandes, 7 y 8 de septiembre

La gran romería canaria. Las Fiestas del Pino 2026 se extienden desde el 23 de agosto hasta el 26 de septiembre, y concentran sus actos principales en la primera quincena de septiembre.

Las fechas que importan: la bajada de la imagen desde su camarín en la basílica el 5 de septiembre, el 34º Festival Folclórico de Gran Canaria el día 6 y la 74ª Romería-Ofrenda el lunes 7, cuando las 22 carretas de los municipios de la isla y la del Cabildo parten desde el Castañero Gordo hasta la Plaza del Pino. El 8 es el Día de Ntra. Sra. del Pino, patrona de la isla. En el cartel musical, Lila Downs, Nena Daconte, Seguridad Social o Cali y El Dandee. Y también en Canarias: las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna, en Tenerife, con día grande el 14 de septiembre, festivo local.

Cantabria | Guerras Cántabras (Los Corrales de Buelna): 4, 5 y 6 de septiembre

Cántabros contra romanos en el valle de Buelna. Esta recreación de la última resistencia hispana a la dominación de Roma se celebra desde 2001 y en 2026 llega a su XXIV edición, repartida en dos fines de semana: del 28 al 30 de agosto y del 4 al 6 de septiembre.

Cerca de 2.000 personas encarnan a trece tribus cántabras y otras tantas legiones romanas, con campamento romano reconstruido, mercado, desfiles, una boda cántabra y hasta una sesión del senado romano. Es la única fiesta de Cantabria declarada de Interés Turístico Internacional.

Castilla-La Mancha | Feria de Albacete: del 7 al 17 de septiembre

Las fechas no se tocan. Desde una ampliación de 1853, la Feria de Albacete se celebra siempre del 7 al 17 de septiembre, en honor a la Virgen de los Llanos y con la declaración de Interés Turístico Internacional a sus espaldas.

El escenario es lo que la hace única: el Recinto Ferial, conocido como La Sartén o Los Redondeles, es una macroedificación ferial permanente construida en 1783 y declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Una gran plaza circular porticada a la que se accede por el llamado "rabo de la sartén", con programación continua las 24 horas. En el cartel de 2026, Viva Suecia el día 10, Miss Caffeina el 11 o Juan Magán el 13.

Castilla y León | Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Valladolid): del 4 al 13 de septiembre

10 días con más de un millar de actividades repartidas por toda la ciudad. El pregón corre a cargo del grupo Siloé el 4 de septiembre y la Plaza Mayor se convierte en escenario de conciertos gratuitos casi cada noche.

El titular musical del mes lo firma Valladolid: Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, actúa el 10 de septiembre en la Plaza Mayor acompañado por la irlandesa Imelda May, dentro de su gira Fearless Tour. Habrá además un espectáculo de 400 drones el 5 de septiembre en el Caño Hondo, ofrenda floral el día 6 y procesión el 8.

Y también en Castilla y León: las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega de Salamanca, del 7 al 15 de septiembre, con día grande el 8.

Cataluña | Fiestas de la Mercè (Barcelona): del 23 al 28 de septiembre

La fiesta mayor de Barcelona. Entre el 23 y el 28 de septiembre la ciudad se llena de tradiciones, artes de calle, circo, danza y música, con el 24 como día grande en honor a la Mare de Déu de la Mercè.

La edición de 2026 tiene a Shanghái como ciudad invitada, coincidiendo con los 25 años del hermanamiento entre ambas ciudades. Lo imprescindible: la cabalgata, el correfoc, el pase de gegants i nans y las diades castelleres, además del piromusical de cierre en la Font Màgica de Montjuïc. Casi todo es gratis.

Y también en Cataluña: Santa Tecla, la fiesta mayor de Tarragona, del 15 al 24 de septiembre, declarada Fiesta de Interés Turístico Estatal en 2002.

Comunidad Valenciana | Festa de la Mare de Déu de la Salut (Algemesí, Valencia): 7 y 8 de septiembre

La joya escondida del mes. Inscrita en 2011 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, esta fiesta valenciana reúne cada 7 y 8 de septiembre a casi 1.400 personas en representaciones teatrales, música y danza organizadas en los cuatro barrios históricos: Valencia, La Muntanya, Santa Bárbara y La Capella.

Las procesiones recorren el trayecto entre la Basílica Menor de San Jaime y la Capella de la Troballa. Verás la Muixeranga, els Bastonets, les Llauradores, els Tornejants… El programa oficial de 2026 se extiende del 29 de agosto al 13 de septiembre, así que si vas unos días antes podrás ver los ensayos abiertos sin multitudes.

Extremadura | Virgen de Guadalupe y Día de Extremadura (Guadalupe, Cáceres): 8 de septiembre

2 celebraciones en una. El 8 de septiembre coinciden la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, y la fecha oficial del Día de Extremadura, en un pueblo cacereño cuyo monasterio y basílica fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.

Los monjes celebran un novenario matutino y vespertino del 31 de agosto al 8 de septiembre; el día 6 la Virgen baja de su camarín y el 7 se recibe a los peregrinos con una misa.

Galicia | Romería da Virxe da Barca (Muxía, A Coruña): domingo 13 de septiembre

La romería de las romerías gallegas. Se celebra el segundo domingo de septiembre, salvo cuando ese domingo cae en día 8; de ahí el dicho: "la romería de A Barca no baja de nueve ni sube de quince".

El escenario, junto al mar, en plena Costa da Morte: los romeros pasan nueve veces por debajo de la Pedra dos Cadrís en un ritual ancestral para curar los males reumáticos, e intentan mover la Pedra de Abalar, que según la leyenda solo balancean quienes están libres de pecado. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1989 y la organización cifró en más de 55.000 asistentes su última edición.

La Rioja | San Mateo y la Vendimia Riojana (Logroño): del 19 al 26 de septiembre

El Ayuntamiento ha confirmado que las Fiestas de San Mateo y la 69 Fiesta de la Vendimia Riojana se celebran del 19 al 26 de septiembre, con el disparo del cohete la mañana del sábado 19.

El día grande es el 21, festividad de San Mateo, cuando llegan el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera. Súmale desfiles de carrozas, gigantes y cabezudos, degustaciones populares y una calle Laurel imposible.

Madrid | Fiestas del Motín (Aranjuez): del 2 al 6 de septiembre

Declaradas de Interés Turístico Nacional en 1990 y de Interés Turístico Internacional en 2014, las Fiestas del Motín recrean los sucesos de marzo de 1808 en los mismos escenarios donde ocurrieron: el Palacio Real, el Palacio de Godoy y la bicentenaria plaza de toros, con textos basados en los Episodios Nacionales de Galdós.

La edición de 2026 se celebra del 2 al 6 de septiembre, con conciertos gratuitos encabezados por La Pegatina, Jaime Urrutia y Coti: La Pegatina el viernes 4 a las 23:00 en la Plaza de San Antonio, y Jaime Urrutia y Coti el sábado 5. Todo, en un Paisaje Cultural declarado Patrimonio de la Humanidad.

Murcia | Feria de Murcia: del 3 al 15 de septiembre

La Feria de Septiembre cumple en 2026 su 761 aniversario: sus orígenes están en las ferias medievales que concedió Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Arranca el 3 de septiembre con la bajada de la Virgen de la Fuensanta y la inauguración de la feria.

Dos días marcados en rojo: el Gran Desfile de Moros y Cristianos, el sábado 12 de septiembre, y la romería del martes 15, cuando la Virgen regresa a su santuario de Algezares.

Navarra | Fiestas Patronales de Olite: del 13 al 19 de septiembre

Fiesta mayor dentro de una ciudad amurallada con castillo de cuento. El Ayuntamiento de Olite/Erriberri ha fijado sus fiestas patronales del 13 al 19 de septiembre, precedidas por las fiestas infantiles del 4 al 6.

Es el plan perfecto para combinar verbena y patrimonio: el Palacio Real de Olite es uno de los conjuntos góticos civiles más espectaculares de España y la villa es la capital del vino navarro. Ojo a un detalle si vienes por la uva: la Fiesta de la Vendimia de Navarra, que organiza aquí la Cofradía del Vino, se adelanta este año al 29 y 30 de agosto.

País Vasco | Bandera de la Concha (Donostia/San Sebastián): 6 y 13 de septiembre

No es una feria, pero es la cita de septiembre en Euskadi. Las regatas de traineras de San Sebastián se celebran desde 1879 y siempre tienen lugar los dos primeros domingos de septiembre en la bahía de la Concha. En 2026, los días 6 y 13.

Las finales se disputan a las 11:00 en categoría femenina y a las 12:00 en masculina, con las siete mejores traineras clasificadas más la trainera de la Ciudad; gana la bandera quien sume mejor tiempo entre los dos domingos. El público se apiña en Urgull, el Paseo Nuevo, el Muelle y las playas. Llega temprano o no verás nada.

Diecisiete comunidades, diecisiete formas de despedir el verano. Elige una, mira los billetes esta semana y reserva alojamiento antes de que se disparen los precios.