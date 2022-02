Qué ver y hacer en Ámsterdam en 3 días

Ámsterdam es, sin duda, una de las ciudades más peculiares de toda Europa. Su libertad, su forma de pensar, sus canales, los carriles bici y la forma de vida que llevan allí los neerlandeses son algunos de sus muchos encantos. Si estas pensando en viajar en Ámsterdam en los próximos meses, apunta, porque estas son algunas de las recomendaciones.

¿Qué debo llevar a Ámsterdam?

Papeles: ¡OJO! Que esto es MUY importante. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, viajar requiere algunas cosas que antes no nos pedían. Si vas a viajar a Ámsterdam próximamente es muy importante que lleves el Certificado de Vacunación en regla con todas las vacunas puestas o, en caso de que no estés vacunado, una prueba PCR o un test de antígenos negativo. Recomendamos la primera opción, ya que el resto duran solo 24 horas y en Holanda lo piden para entrar en los museos, centros históricos, restaurantes, bares y cafeterías. En caso de que no lo tengas no podrás entrar a ninguna de las anteriores.

Ropa: Aunque no lo hemos mencionado anteriormente, el clima de Ámsterdam es una de sus muchas diferencias respecto a el resto de países de Europa. El tiempo en Ámsterdam en los meses de enero y febrero está entre 1 y 6 grados y en los meses de mayo y junio entre 8 y 20 grados. Así que es muy importante que metas en la maleta ropa de abrigo, gorro, bufanda y guantes (sobre todo si quieres alquilar una bici).

Día 1 en Ámsterdam: Free tour y Barrio Rojo

Una de las cosas que más recomendamos al llegar a Ámsterdam es que reserves en uno de los Free Tours que puedes encontrar en la ciudad. Es importante ya que, a diferencia de si vas por libre, puedes conocer la capital de Holanda de la mano de alguien que está viviendo allí y de paso te recomendará algunos sitios para visitar o parar a comer.

Con este Free Tour pudimos ver: La Estación Central de Ámsterdam, las míticas casas de pan de jengibre, la Plaza Dam, el Palacio Real, la Iglesia Nueva, el obelisco en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, la calle Zeedijk (donde se encuentra el antiguo puerto), la iglesia Oudekerk (la primera de Ámsterdam), el barrio chino, la plaza Nieuwmarkt (donde está la puerta más famosa de la ciudad, De Waag), el barrio judio, la casa de Rembrandt, el mercadillo de Waterlooplein y el mercado de las flores.

Palacio Real de Ámsterdam | Gtres

Después, cuando ya había anochecido (sobre las 17:00 horas), visitamos el mítico Barrio Rojo, donde puedes ver el Sex Museum, Erotic Museum, distintos Coffe Shops, la Warmoesstraat (calle gay) y a sus trabajadoras dentro de las cabinas.

Barrio Rojo de Ámsterdam | Gtres

Día 2 en Ámsterdam: Casa de Anna Frank y tour libre en bicicleta

El segundo día en Ámsterdam visitamos la Casa de Anna Frank. Anna fue una niña alemana con ascendencia judía mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y cuatro personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

Casa de Anna Frank | Irene Picazo

Para visitar la Casa de Anna Frank te recomendamos que compres las entradas previamente por internet y que lleves todos los papeles en lo que respecta al coronavirus en regla, si no es así no podrás entrar. No es necesario comprar un audio guía ya que te dan uno a la entrada en el idioma que prefieras totalmente gratuito.

Después de esta visita, alquilamos unas bicis (nosotros lo hicimos en Starbikes Rental, es más barato que el resto, entre 7 y 9 euros el día entero, pero el sitio está un poco más alejado) y fuimos a visitar otras partes de Ámsterdam en bicicleta. Fuimos al Vondelpark, al barrio de Jordaan y Leidseplein, a la Ciudad Vieja y a Westerpark.

Día 3 en Ámsterdam: Museo Van Gogh y Rijksmuseum

El último día en Ámsterdam decidimos hacerlo un poco más cultural. Fuimos al Museumplein, un parque precioso de Ámsterdam que está rodeado de museos. En este puedes encontrar el Museo Van Gogh, tiene un precio desde los 19 euros y si quieres entrar te recomendamos que reserves con bastante antelación ya que las entradas se agotan rápido. Tienes que tener en cuenta que el cuadro más conocido de Vicent Van Gogh, 'La noche estrellada', no está en este museo sino en el de Nueva York.

En esta misma plaza también está el Museo Stedelijk, el Rijksmuseum y el Moco Museum.

Rijksmuseum, Ámsterdam | Irene Picazo

¡Y esto es todo! Esperamos que hayas disfrutado de esta pequeña guía para ver Ámsterdam.

