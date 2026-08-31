5 lugares secretos de Lisboa para conocer la ciudad como un local

Lisboa lleva años consolidándose como uno de los destinos favoritos de Europa para una escapada urbana. Su rica historia, su reconocida gastronomía, sus miradores panorámicos y su estilo de vida relajado atraen cada año a millones de visitantes.

Es, además, una ciudad que nunca se detiene: a lo largo del año su calendario se llena de festivales que abarcan todas las artes, desde el Alkantara Festival de teatro y danza hasta el LEFFEST de cine, el Misty Fest de música o ModaLisboa – Lisboa Fashion Week, entre muchos otros, lo que ofrece a los visitantes un motivo más para hacer coincidir su viaje con una cita cultural.

El interés por el destino queda patente en las cifras. Según IPTD Tourism Intelligence, el Área Metropolitana de Lisboa registró 21,3 millones de pernoctaciones en 2025. España es un mercado emisor clave: según Visit Lisboa, más del 84 % de los españoles que visitan la ciudad lo hacen para una escapada urbana. Entre sus principales intereses figuran la gastronomía y el vino (81,9 %), la visita a monumentos y museos (65,6 %) y el descubrimiento de la Lisboa moderna (63,3 %).

Sin embargo, más allá de sus barrios más famosos y sus monumentos icónicos, la capital portuguesa alberga una serie de lugares ocultos que siguen pasando desapercibidos para muchos visitantes. EasyHotel ha recopilado 5 rincones donde los viajeros pueden descubrir una cara diferente de Lisboa y vivir la ciudad tal y como lo hacen sus residentes.

Una visita al jardín de la Tapada das Necessidades

Quienes busquen un respiro de la faceta lisboeta más urbana, encontrarán en la Tapada das Necessidades uno de los jardines más especiales de Lisboa. Este gran parque histórico es perfecto para pasear sin prisas, leer un libro bajo la sombra de sus árboles o disfrutar de un picnic rodeado de naturaleza. Sus tres lagos, la vegetación exótica, las esculturas repartidas por el recinto y los amplios senderos hacen que sea uno de los espacios verdes más bonitos de la ciudad.

El origen del parque se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Juan V ordenó construir en este lugar un convento, un palacio y unos jardines que durante décadas fueron lugar de recreo de reyes y reinas; mientras que hoy, es uno de los rincones favoritos de muchos lisboetas para desconectar.

Dejarse sorprender por el street art de Campolide

Aunque muchos viajeros atraviesan Campolide camino de otros puntos de la ciudad, este barrio (o freguesia, como se denominan las divisiones administrativas en Portugal) merece una visita por derecho propio. De carácter residencial y alejado de los grandes circuitos turísticos, conserva un ambiente auténtico donde todavía abundan las tabernas y restaurantes tradicionales en los que probar especialidades portuguesas (en particular, sus guisos).

Sin embargo, uno de sus mayores atractivos está en sus calles. Campolide se ha convertido en un referente del arte urbano gracias a los murales repartidos por el barrio. Entre ellos destaca el mural Calipso, de la artista portuguesa Patrícia Mariano, una obra inspirada en la mitología clásica y dedicada a la importancia del agua y la sostenibilidad. El mural ha sido reconocido por la plataforma internacional Street Art Cities como una de las mejores obras de arte urbano del mundo, situando al barrio en el mapa internacional del street art.

[[h2:Descubrir el Pavilhão de Segurança, una de las arquitecturas más singulares de Lisboa]]

Pocos edificios despiertan tanta curiosidad como el Pavilhão de Segurança, ubicado en el antiguo Hospital Miguel Bombarda. Diseñado por el arquitecto José Maria Nepomuceno a finales del siglo XIX, está considerado uno de los escasos edificios panópticos sin cubierta que existen en el mundo, que se caracterizan por su planta circular y por disponer de un punto central desde el que es posible observar todo el espacio sin ser visto, un diseño que tradicionalmente se empleó en prisiones y centros de vigilancia. En este caso, el pabellón formó parte del primer hospital psiquiátrico de Portugal, instalado en un antiguo convento, y hoy constituye una de las construcciones más singulares del patrimonio arquitectónico lisboeta.

Visitar la Galería Subterránea de Loreto

Los amantes de la historia y de los lugares poco conocidos encontrarán una experiencia diferente en la Galería Subterránea de Loreto, un recorrido que permite adentrarse por conductos construidos hace casi tres siglos y recorrer pasajes por los que circuló el agua que abastecía a Lisboa desde mediados del siglo XVIII. Algunas de las piedras que forman estas galerías permanecen ocultas a la luz del sol desde su construcción, convirtiendo la visita en un auténtico viaje al pasado.

Cruzar el Acueducto de las Aguas Libres

La experiencia puede completarse cruzando el impresionante Acueducto de las Aguas Libres, una de las grandes obras de ingeniería portuguesas del siglo XVIII. Construido para llevar agua potable a la ciudad, el acueducto cuenta con 127 arcos y resistió sin sufrir daños significativos el terremoto de 1755, uno de los episodios más devastadores de la historia de Lisboa. Desde su recorrido elevado se obtienen vistas privilegiadas de Campolide, Benfica, el puente 25 de Abril y el barrio de Amoreiras. Muy cerca también se encuentra el Museo del Agua, donde es posible conocer cómo este sistema hidráulico contribuyó al desarrollo de la capital portuguesa y conocer más detalles interesantes de la historia de la ciudad.