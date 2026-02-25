12 meses, 12 castillos: Cómo visitar gratis las fortalezas más famosas de Toledo

El 2025 el programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" de Toledo fue todo un éxito al alcanzar las 300.000 solicitudes y este año han querido repetir la iniciativa, muy esperada por los amantes del patrimonio monumental de la capital de Castilla-La Mancha.

Aunque el programa tenía previsto empezar el pasado mes de enero con el Castillo de La Muela (Consuegra), lo cierto es que debido al temporal tuvieron que atrasarlo y finalmente fue el Castillo de Orgaz el que comenzó la iniciativa el pasado 21 de enero.

A partir de ahora, el ritmo mensual de visitas de los castillos seguirá la dinámica preestablecida, aunque si quieres visitarlos tienes que estar muy atento a las fechas y confirmaciones que publica la Diputación de Toledo.

¿Qué castillos están incluidos?

Aunque sí sabemos los castillos que están incluidos en el programa, lo cierto es que las fechas definitivas y el orden de ellos en cada mes de 2026 solo se comunican unas semanas antes de la actividad en la web oficial de Turismo de la Provincia de Toledo.

Los castillos de la lista son: Consuegra, Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona.

Cómo conseguir entradas

Lo primero que tienes que saber es que cada persona solo puede participar una vez por año en la actividad, es decir, si ya has visitado un castillo o tienes entradas para uno de ellos, no puedes repetir en otras fechas.

Cada reserva permite 5 plazas (para 5 personas) y la confirmación se realiza por llamada telefónica tras la inscripción, siguiendo un orden de llegada a través de la web oficial. Tienes que saber que las entradas se agotan en minutos, el acceso se bloquea y se genera una lista de espera una vez se ha alcanzado el cupo, ¡así que tienes que estar atento a la web y ser muy rápido si quieres conseguir plaza!