Cómo aprovechar los festivos de 2026 para disfrutar de más vacaciones

El comienzo del año suele traer consigo la vuelta a la rutina, pero también es el momento en el que muchos empiezan a mirar el calendario en busca de las próximas escapadas. Y el calendario de 2026 tiene buenas noticias: la distribución de los festivos permite optimizar al máximo los días libres, encadenando puentes y fines de semana para disfrutar de largos periodos de descanso con muy pocos días de vacaciones solicitados.

Calendario de 2026 | iStock

Planificar con antelación será clave para sacar partido a un año especialmente favorable. Elegir bien las fechas no solo permite descansar más, sino también organizar viajes con mayor margen y, en muchos casos, acceder a mejores precios al evitar los momentos de mayor demanda.

Fechas clave para alargar vacaciones en 2026

Enero

El periodo entre Año Nuevo y el Día de Reyes es uno de los más agradecidos del calendario. Solicitando únicamente dos días laborables (2 y 5 de enero), es posible disfrutar de casi una semana completa de descanso, perfecta para arrancar el año con una escapada.

Abril

La Semana Santa vuelve a ser una de las grandes oportunidades para sumar días libres. Pidiendo jueves y viernes (o viernes y lunes en algunas comunidades), se pueden llegar a encadenar hasta nueve días consecutivos de vacaciones, ideales para viajes más largos o destinos con buen clima.

Mayo

El 1 de mayo, Día del Trabajador, permite crear un puente interesante añadiendo uno o dos días libres. Es una buena ocasión para recorrer ciudades europeas o hacer una escapada de varios días, especialmente si se amplía el viaje fuera del propio fin de semana festivo.

Octubre

El 12 de octubre es otro de los festivos más aprovechables del año. Tomando varios días libres a continuación, muchos viajeros optan por alargar el descanso y organizar viajes de media o larga distancia, una opción cada vez más habitual en estas fechas.

Diciembre

El puente de diciembre de 2026 se presenta como uno de los más atractivos. Al trasladarse el festivo del 6 de diciembre al lunes en muchas comunidades, basta con pedir tres días libres para conseguir nueve días seguidos de vacaciones, una combinación perfecta tanto para viajes invernales como para destinos de sol.