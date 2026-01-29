¿Preocupado por tu equipaje? El truco para no perder nunca la maleta en el aeropuerto

Viajar en avión es la mejor forma de llegar a lugares a miles de kilómetros de distancia. Sacar los billetes con la suficiente antelación como para aprovechar los mejores precios, organizar hasta cada pequeño detalle del itinerario, presentarse dos o tres horas antes en el aeropuerto... Estas dinámicas garantizan que todo salga a la perfección antes de emprender una nueva aventura.

Pero, ¿acaso es una fórmula 100% exitosa? Nada más lejos de la realidad.

Y es que no son pocas las veces que las maletas no llegan al destino. En cuanto pasan por la cinta de equipajes, el pasajero no tiene más remedio que tener una fe ciega en que, al aterrizar, todas sus pertenencias lleguen a sus manos. Sin embargo, bien es sabido que esto no siempre sucede así.

Chica joven con la maleta en el aeropuerto | iStock

Por suerte, la tecnología ha llegado para cambiar las cosas y por fin hay una forma de respirar tranquilos.

Todo es tan sencillo como comprar un buscador de objetos con bluetooth. Existen modelos de todos los precios y marcas, desde el AirTag de Apple por poco más de 30€ hasta aquellos que no superan los 20€. Un pequeño aparato que solo hay que introducir en la maleta y listo: Tendrás una señal en tiempo real de dónde está la maleta.

Rastreador bluetooth | Amazon

Si bien es cierto que esto no va a evitar que la maleta se pierda, sí te ayudará a lidiar con las aerolíneas. Uno de los grandes problemas es no saber dónde ha ido a parar el equipaje extraviado; no obstante, gracias al localizador, podrás aportar dicha información directamente en el mostrador para una rápida gestión.

Así pues, se acabaron los quebraderos de cabeza, los temores y cualquier otro tipo de estrés en las vacaciones. Con este pequeño truco, serás el dueño de tus pertenencias de principio a fin, siguiendo el rastro de todo cuanto jamás debió separarse de ti en el viaje.