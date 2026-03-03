White Day en Japón: qué es y por qué se celebra un mes después de San Valentín

Para entender el White Day hay que empezar por el 14 de febrero en Japón. A diferencia de lo que ocurre en muchos países occidentales, en San Valentín son tradicionalmente las mujeres quienes toman la iniciativa y regalan chocolate a los hombres. No se trata solo de parejas: también es habitual obsequiar a compañeros de trabajo, amigos o jefes.

Existen incluso categorías muy definidas. El honmei-choco es el chocolate que se entrega a la persona amada y suele tener un significado romántico claro. El giri-choco, en cambio, es el "chocolate por compromiso", un gesto de cortesía social sin intención sentimental. En los últimos años también se ha popularizado el tomo-choco, que se intercambia entre amigas.

Bombones de chocolate | iStock

Un mes después llega el White Day. El 14 de marzo, los hombres que recibieron algún detalle deben corresponder con un regalo. Tradicionalmente se opta por chocolate blanco (de ahí el nombre), pero también son habituales caramelos, galletas, pasteles o incluso regalos más costosos como perfumes, bolsos o joyas, especialmente si se trata de responder a un honmei-choco.

La costumbre nació en los años 70 como una estrategia comercial de empresas de dulces japonesas que buscaban prolongar la campaña de San Valentín. Con el tiempo, la tradición se consolidó y se integró en la cultura popular hasta convertirse en una cita fija del calendario. De hecho, la norma social no escrita sugiere que el regalo del White Day debería tener un valor igual o incluso superior al recibido en febrero.

El White Day no solo se celebra en Japón. La tradición se ha extendido a otros países de Asia como Corea del Sur, China y Taiwán, donde también se mantiene esta dinámica de reciprocidad romántica.

Más allá de su origen comercial, esta festividad refleja un aspecto importante de la cultura japonesa: la importancia del equilibrio y la devolución del gesto recibido. Así, el White Day se convierte en una segunda oportunidad para declarar sentimientos, reforzar vínculos o simplemente cumplir con una tradición que combina romanticismo y etiqueta social.