Cáceres celebra el 40 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y presenta su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado en Madrid su campaña turística con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un acto celebrado en el Club Financiero Génova ante representantes del sector turístico regional y nacional, así como medios de comunicación especializados.

Durante el evento se ha proyectado el video promocional que acompañará la campaña conmemorativa, presentado por primera vez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) el pasado mes de enero, y que muestra a Cáceres como una ciudad cuyo patrimonio histórico "se hereda y se vive", reforzando su posicionamiento como destino cultural de referencia.

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres | Turismo de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha señalado la importancia de este aniversario, ya que la declaración por parte de la UNESCO "cambió el rumbo de la ciudad y la abrió definitivamente al mundo, consolidando a Cáceres como un destino que combina historia, patrimonio, gastronomía, cultura y vanguardia". El edil ha destacado la riqueza de la Ciudad Monumental, con 36 palacios, cinco iglesias y tres conventos de clausura; pero también ha señalado otros atractivos turísticos incontestables, como son sus hoteles, museos o restaurantes. En este sentido, entre los presentes en el evento se encontraba el chef Toño Pérez, distinguido con tres estrellas Michelin y propietario de Atrio, referente gastronómico de la ciudad.

2026, un año clave para la cultura

Durante su intervención, Mateos ha destacado que esta campaña turística se enmarca dentro de la programación especial que el Ayuntamiento desarrollará a lo largo de 2026, "un año en el que Cáceres va a salpicar de cultura, música y eventos singulares su calendario para seguir atrayendo visitantes y generar actividad económica".

Ángel Orgaz, Rafael Mateos y Victoria Bazaga, concejal de turismo, alcalde y consehera de cultura y turismo de Cáceres | Turismo de Cáceres

El alcalde ha anunciado el próximo reto de Cáceres: convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. La candidatura se presentará próximamente ante el Ministerio de Cultura y se articula bajo el concepto de "Transcultura", una propuesta que plantea la cultura como motor de transformación social.

Por su parte, el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, destacó que el 40 aniversario del reconocimiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto con el nombramiento como Ciudad Europea del Deporte en 2026, permitirá a Cáceres reforzar su apuesta por el turismo internacional.

Extremeños de pro

Además del equipo de Gobierno de Cáceres liderado por el alcalde Rafa Mateos, rostros conocidos de la tierra como el actor Alberto Amarilla, Noelia Bonilla, Raquel Arias o el chef Toño Pérez, acudieron al evento celebrado en el Club Financiero Génova de Madrid para mostrar su respaldo a la proyección nacional e internacional de la ciudad.