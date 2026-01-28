La app que toda tienda turística odia: Así puedes ahorrar en botellas de agua durante tus viajes

A todo buen viajero le encanta descubrir nuevos paisajes, culturas que nada tienen que ver con su mundo o vivir experiencias inolvidables en cada aventura. Ahora bien, si hay algo que puede entorpecer todos estos placeres vacacionales, los sobrecostes turísticos podrían llevarse el primer premio.

Se paga por equipajes que no cumplen medidas limitadas, se paga por salir más tarde del hotel, se paga por tener datos en el móvil fuera del país... En definitiva: Se paga por una infinidad de cosas. Pero, ¿pagar por beber agua? Este es el límite que muchos turistas se ponen y que, en la gran mayoría de los destinos, se ven obligados a cruzar.

Gastar dinero en viajar | iStock

Y es que es muy habitual que en las principales capitales, así como en destinos generalmente atractivos, las tiendas a pie de calle cobren estratosféricas cantidades de dinero por una simple botella de agua. Por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, en los míticos puestos de perritos calientes en los que el lujo se encuentra a distancias kilométricas, pueden cobrar fácilmente 5$ por estas botellas.

Más allá del gasto económico que esto conlleva (y la rabia de saber que es solo agua lo que uno se lleva a la boca), comprar botellas continuamente supone un derroche de plástico. Un acto más en contra del medio ambiente donde el turismo sostenible debería hacer acto de presencia.

Por suerte, las cosas han cambiado y hay una aplicación para móvil que plantea una solución de lo más sencilla: fuentes de agua públicas. Se trata de Closca Water y está disponible tanto para Android como para iOS. La app es totalmente gratis. Es más, si la utilizas de forma recurrente, podrías obtener recompensas para salir ganando más allá del ahorro.

Cosca Water | Closca.con

Solo la tienes que instalar en tu dispositivo móvil, registrarte y activar la ubicación. Al hacerlo, accederás a un mapa virtual con todas las fuentes de agua cercanas a tu localización.

Así pues, conviene llevar en la maleta una botella de agua reutilizable para tus viajes. Un muy buen truco para que los paseos por las grandes ciudades no te salgan por un ojo de la cara de la manera más absurda. Todo ello sabiendo que, con su uso, se contribuye al cuidado del planeta.

Y este es precisamente el cometido de Closca Water: incentivar los viajes sostenibles. Para ello, su sistema de recompensas permite acumular puntos por cada recarga de agua desde una fuente pública registrada. Estos puntos son canjeables por regalos o incluso por donaciones a entidades que protegen el medio ambiente.

Porque reducir el consumo de plásticos está en manos de todos. Y, cuando estas campañas sirven para cuidar también el bolsillo de los viajeros, lo mejor que se puede hacer es ir instalándolas para tenerlas siempre a mano.