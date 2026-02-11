La herramienta para ahorrar dinero en los hoteles: Cómo pagar menos en tu próximo viaje

En Viajestic siempre estamos dispuestos a recoger los mejores trucos para encontrar vuelos baratos y es que ya sabemos que cuando estamos planificando un viaje, cada euro cuenta. Pero... ¿qué pasa con el alojamiento?

Sabemos que, según la temporada del año, el precio de los hoteles se dispara, pero... ¿sabías que existe una herramienta con la que puedes ahorrarte mucho dinero en tu próximo alojamiento?

Hablamos de Directo Deals, una extensión de Google muy fácil de usar que te ayudará a pagar menos por el mismo hotel, sin renunciar a calidad ni seguridad en sus reservas. Directo Deals son precios especiales de hotel que Directo ha negociado directamente con proveedores de confianza y que muchas veces no aparecen en otros sitios de búsqueda o plataformas de reserva. Cuando estás buscando un hotel online, la herramienta puede mostrar estas ofertas exclusivas para el mismo hotel y las mismas fechas, ayudándote a ahorrar dinero sin cargos ocultos y con total seguridad en la reserva.

Extensión de Google - Directo Deals | Directo Deals

Cómo funciona la reserva con Directo Deals

Cuando Directo encuentra una oferta especial, redirige al usuario a secure.getdirecto.com, su sitio de reservas seguro donde ese precio está disponible. Ahí puedes completar tu reserva con todas las garantías habituales, sin costos adicionales ni sorpresas en el precio final.

La idea principal es simple: tú buscas tu hotel como lo harías normalmente, y Directo se encarga de escanear precios en tiempo real y mostrarte las mejores opciones disponibles, incluyendo precios negociados que pueden no estar visibles en plataformas tradicionales.

Beneficios para los viajeros

Los Directo Deals ofrecen ventajas claras para quienes planean alojamiento:

Ahorros reales en el precio del hotel, hasta cifras significativas en función del destino y la fecha.

Mismo hotel, mismas fechas, pero a menudo con mejores condiciones o un precio final más bajo.

Reserva segura, gestionada a través del sitio oficial de Directo o mediante socios confiables.

Además, Directo estima que ofrece acceso a millones de propiedades en más de 195 países, con un ahorro promedio significativo por noche de estancia.

Cómo usar la extensión

Para aprovechar al máximo los Directo Deals, puedes instalar la extensión gratuita de Directo en tu navegador. Esta extensión actúa como un copiloto de viaje: mientras navegas en sitios de reservas u OTAs, identifica automáticamente precios directos o mejores ofertas para los hoteles que estás viendo y te muestra alternativas para reservar con menos intermediarios y posibles comisiones.

La extensión es fácil de usar, funciona en todos los navegadores basados en Chromium (como Chrome, Edge o Brave) y no requiere registro previo: solo instalarla y dejar que revise precios mientras navegas.