Evita sustos innecesarios desactivando las compras en tu iPhone

Los teléfonos no dejan de evolucionar y ofrecer magníficas funciones, pero si hay algo que nos encanta, son sus juegos. Pero más que a nosotros, son los pequeños de la casa los que se lo pasan de maravilla experimentando con el teléfono. Es probable que en más de una ocasión se lo hayas dejado para que disfrute jugando un rato, llevándote la sorpresa a principio de mes con la factura de compras en la tienda de Apple, y esto se debe a que al prestarle el teléfono a tu pequeño, no utilizaste las restricciones que te ofrece tu iPhone.

En el caso de que no sepas cómo proteger tu terminal, te vamos a mostrar cómo puedes configurarlo para no volver a llevarte una desagradable sorpresa. Tu iPhone cuenta con restricciones, pero si no te has molestado en investigar todo lo que te puede ofrecer, es normal que te sucedan cosas como esta. Para ponerte las cosas mucho más fáciles, te hemos preparado un paso a paso que deberás seguir al pie de la letra.

Configura tu iPhone para evitar hacer compras por error

Lo mejor es que para llevar a cabo este proceso, no va a ser necesario que recurras a aplicaciones de terceros, ya que tu iPhone cuenta con las herramientas necesarias. El sistema operativo de Apple, iOS, ofrece grandes facilidades para proteger tu terminal, lo cual te hará sentir mucho más seguro al ejecutarlas. A continuación, te dejamos con los pasos a seguir:

En primer lugar, debes acceder a los Ajustes de tu iPhone para buscar la opción Tiempo de uso.

para buscar la opción Tiempo de uso. Cuando hayas entrado, tendrás que dirigirte al apartado llamado Restricciones de contenidos y privacidad. Al llegar a este punto, es posible que tu teléfono te pida el código de acceso para confirmar que eres tú.

Después de esto, pulsa en Compras en iTunes y App Store, es aquí donde podrás establecer el control de las compras y descargas que no quieres.

es aquí donde podrás establecer el control de las compras y descargas que no quieres. En la parte derecha verás que tienes el botón que dice No permitir, y debes pulsar para activar.

Una vez hayas seguido estos pasos, habrás logrado tu objetivo. Ahora, ya no estará disponible la opción de descargar nada de la tienda de Apple. En el momento en que quieras hacer una descarga, lo único que vas a tener que hacer es volver a seguir estos pasos para desactivar la restricción.

Como habrás podido comprobar, los pasos a seguir son de lo más sencillos y pocos, por lo que tampoco te llevará mucho tiempo. Aunque lo cierto es que el lugar en el que se encuentra la función está bastante escondido, pero ya no se te volverá a pasar por alto su uso.

