MIEDO A LA DESCONEXIÓN
¿Te entra pánico cuando la batería de tu móvil está baja? Los expertos confirman que es real
¿Te angustia ver el móvil con poca batería? No estás solo: la ansiedad por batería baja es un fenómeno cada vez más común.
¿Te ha pasado que ves el porcentaje de batería del móvil bajar al 9 % y, de inmediato, sientes una especie de alarma interna? Esa urgencia por encontrar un cargador no es algo aislado, sino parte de lo que se conoce como ansiedad por batería baja o nomofobia, el temor a quedarnos sin nuestro teléfono.
El móvil se ha vuelto una herramienta indispensable en nuestra vida diaria: redes sociales, trabajo, pagos, mensajería… La batería, por tanto, se ha transformado en un elemento clave que afecta directamente a nuestra sensación de seguridad. Cuando el nivel empieza a descender, puede aparecer una inquietud intensa. Estudios recientes confirman que no se trata solo de una incomodidad pasajera, sino de un malestar real que puede manifestarse con nerviosismo, sudoración o estrés.
Según una investigación, el 90 % de los usuarios siente ansiedad cuando el nivel de batería cae por debajo del 20 %. Por suerte, existen formas sencillas de afrontar esta situación: cargar el móvil antes de salir, llevar una batería externa, activar el modo ahorro o bajar el brillo de la pantalla.
Estar siempre conectados parece imprescindible, pero también lo es saber desconectar de vez en cuando. Al final, no se trata solo de ahorrar batería, sino de cuidar también nuestra salud mental.
