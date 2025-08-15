El iPhone 17 Pro no tendrá un cuerpo de titanio según una filtración

Aunque Apple no lo ha confirmado de forma oficial, todo apunta a que los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max serán presentados el 9 de septiembre. Menos de un mes para uno de los acontecimientos del año, por lo que es normal que los rumores y filtraciones aumenten.

Y lo cierto es que ya han corrido ríos de tinta en relación a los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Hasta hemos conocido las 16 variantes de los iPhone 17 y sus precios.

Ahora, una nueva filtración apunta a un cambio de altura por parte de Apple: podría abandonar el titanio como chasis del iPhone 17 Pro para apostar por el aluminio.

Por estas razones Apple abandonaría el titanio en el iPhone 17 Pro

Según una filtración proveniente de la cadena de suministro en Corea del Sur, Apple optará este año por un cuerpo íntegramente de aluminio, por lo que sería un cambio importante.

Las imágenes publicadas por el filtrador “yuex1122” en el portal Naver muestran un iPhone 17 Pro con chasis de aluminio con un diseño que envuelve la parte trasera y deja recortes para el módulo de cámaras y las bobinas de carga inalámbrica MagSafe.

iphone 17 | Naver

Ya hemos visto este diseño anteriormente, por lo que está claro que el módulo de cámara del iPhone 17 Pro será uno de los cambios de diseño más importantes.

Y también vemos un cambio en la trasera, ya que Apple abandonaría el cristal templado por un recubrimiento metálico, posiblemente con algún tratamiento especial para permitir la carga inalámbrica.

Si el rumor se confirma, sería el primer iPhone con parte trasera metálica desde la serie iPhone 7, lanzada en 2016. En aquel momento, el cambio al cristal fue impulsado por la popularización de la carga inalámbrica, ya que el metal tiende a interferir en el proceso.

¿Y esas perforaciones que vimos en la parte inferior imagen? Pues parece una solución muy parecida a la que usó Google con el Pixel 5, consiguiendo que ofreciera carga inalámbrica aunque contase con una trasera metálica.

De todas formas, en poco tiempo lo sabremos. Todo apunta a que el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max serán presentados de forma oficial el martes 9 de septiembre, y a falta de confirmación de Apple, parece que en poco más de tres semanas conoceremos todos los secretos de esta generación de teléfonos.