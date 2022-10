¿La cámara de tu iPhone está dando problemas? No estás solo

Los iPhone 14 son los nuevos teléfonos de Apple, y sin duda alguna son los más deseados por los seguidores de la marca californiana. Y qué menos que la cámara de fotos de estos teléfonos se comporte como una de las mejores del mercado. Lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo ahora, al menos es lo que conocemos en base a las quejas de muchos usuarios que se están viendo sobrepasados por unos problemas que desde luego no son aceptables en un móvil de estas características tan avanzadas.

Retrasos en la cámara

Todos queremos que nuestros móviles funcionen de manera fluida y rápida, pero eso no siempre es posible por razones obvias, ya que en muchas ocasiones el hardware puede ser insuficiente y por tanto ser imposible gestionar todo tan rápido como nos gustaría. Pero en esta ocasión parece ser el software el que está dando los problemas a la cámara del iPhone 14. Parece ser concretamente la app de cámara de Apple la que está fallando, provocando un retraso o lag a la hora de hacer las fotos, que como os podéis imaginar no es de recibo en absoluto.

Y no parece que se trate de un retraso que notemos al hacer fotos, sino al abrir la app de cámara. Algo que es esencial a la hora de usarla en el teléfono. Y es que normalmente cuando tenemos la necesidad de hacer una foto de una escena efímera queremos que la app se abra prácticamente al instante. Y está ocurriendo todo lo contrario, porque una de dos, o la app de cámara tarda más tiempo del necesario en abrirse o directamente no lo hace y se cierra. Algo que le está ocurriendo a diferentes usuarios, que han alzado la voz para exigirle una solución a Apple.

Problema de iOS 16

Eso al menos es lo que han identificado algunos de los usuarios que se han topado con estos problemas a la hora de hacer fotos con el iPhone. Ya que muchos de ellos aseguran que los problemas han surgido al actualizar su teléfono a iOS 16, ya que como sabéis es algo disponible para multitud de modelos, concretamente los lanzados durante los últimos cinco años por parte de la marca. Los problemas son evidentes y los usuarios no están por la labor de aguantarlos. Ya que esperar hasta 10 segundos para que se abra la app de cámara es algo que no se puede tolerar en un teléfono de estas características, que de media ha costado unos mil euros cuando se ha comprado nuevo.

De momento no hay respuesta alguna por parte de Apple, por lo que los usuarios se están teniendo que resignar a esta situación. Es de esperar que, si estos fallos se generalizan, y Apple comprueba que efectivamente puede ser un problema de la propia aplicación o del sistema operativo, lance una actualización de uno de ambos. Son cosas que desde luego no deberían ocurrir, pero son muy comunes, no solo en Apple, sino en el grueso de los fabricantes, que siempre pueden tener un mal día a la hora de actualizar el sistema operativo o una app esencial.

