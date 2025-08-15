Estos serán los colores del Samsung Galaxy S25 FE

Ya queda menos para que el Samsung Galaxy S25 FE sea una realidad. No está clara su fecha de lanzamiento, pero todo apunta a que llegará antes de final de año. Y lo cierto es que ya conocemos algunos secretos del Samsung Galaxy S25 FE. Ahora, podemos mostraros unas imágenes oficiales del dispositivo.

Es un secreto a voces que muy pronto conoceremos a un nuevo miembro de la familia Fan Edition de Samsung, y parece que este Samsung Galaxy S25 FE va a ser un equipo de armas tomar. Veamos los colores en los que llegará y las características que se esperan.

Los colores del Samsung Galaxy S25 FE al descubierto

La fuente de la información es nada más y nada menos que Android Authority, un medio de gran prestigio, por lo que podemos dar total veracidad a sus palabras.

Y, según adelanta Android Authority, el próximo Samsung Galaxy S25 FE llegará en cuatro colores: negro, azul hielo, azul marino y blanco.

Un diseño que mantiene un estilo continuista y que en las imágenes filtradas se aprecia que todas las versiones comparten marcos de aluminio en acabado plateado, y que Samsung ha logrado reducir los biseles para ofrecer un cuerpo más compacto, dicen que de 161,3 x 76,6 x 7,4 mm. Sin duda, un diseño reconocible y que estará a la altura.

Pasando a las características, la pantalla del Galaxy S25 FE estará formada por un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución Full HD+ y refresco de 120 Hz, junto a certificación IP67 contra polvo y agua, altavoces estéreo y lector de huellas bajo el panel.

Pasando al corazón de silicio que dará vida al Samsung Galaxy S25 FE, se espera que el procesador elegido será el Exynos 2400, acompañado de 8 GB de RAM y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento.

En el apartado fotográfico, la cámara del Samsung Galaxy S25 FE contará con un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x y OIS. La cámara frontal será de 12 MP, y todas podrán grabar vídeo en 4K a 60 fps, mientras que la trasera principal alcanzará 8K a 30 fps.

De serie, vendrá con Android 16 y One UI 8.0, con la promesa de siete actualizaciones de sistema y siete años de parches de seguridad. Respecto a su fecha de lanzamiento, todo apunta a que el Samsung Galaxy S25 FE llegará en el último trimestre del año, por lo que habrá que tener un poco de paciencia.