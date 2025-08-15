El Honor Magic V Flip 2 ya no tiene secretos a días de su presentación

Honor se ha posicionado como uno de los grandes referentes a la hora de comprar un teléfono plegable gracias a un catálogo de lo más completo y que no para de renovarse con nuevos modelos. Un buen ejemplo lo vemos en el Honor Magic V Flip 2, próximo teléfono plegable con diseño de concha y que será presentado la semana que viene.

Hablamos de un dispositivo que llega para plantar cara a la familia Samsung Galaxy Z Flip del fabricante coreano y que, a tenor de las primeras imágenes y características del Honor Magic V Flip 2 que hemos podido ver, es un equipo que apunta maneras.

Diseño y características del Honor Magic V Flip 2

En este caso no estamos hablando de un rumor o una filtración, sino que el propio fabricante asiático ha sido el encargado de publicar una serie de imágenes promocionales donde podemos ver el diseño completo que tendrá el Honor Magic V Flip 2, además de algunas de sus características técnicas.

El próximo veintiuno de agosto tenemos una cita con la firma para que nos muestre con detalle todos los secretos que esconde el Honor Magic V Flip 2. Pero ya podemos conocer algunos detalles técnicos.

Ya te adelantamos que el Honor Magic V Flip 2 ya ha dejado al descubierto dos de sus bazas más fuertes: una batería sin precedentes en un plegable tipo concha y una durabilidad que promete mantenerse intacta durante años.

Sí, Honor ha confirmado que el Magic V Flip 2 integrará una batería de 5.500 mAh, la mayor jamás vista en un teléfono plegable de este formato. Esto supone superar con holgura al Xiaomi Mix Flip 2, que hasta ahora ostentaba el récord con 5.165 mAh. Por si no fuera suficiente, también sorprende en velocidad de carga, con 80 W por cable y 50 W inalámbricos, convirtiéndose así en el plegable más avanzado en este apartado.

Honor Magic V Flip 2 | Honor

Pero la autonomía no es el único argumento de peso. El nuevo terminal contará con cristal UTG de alta resistencia, capaz de soportar 350.000 pliegues manteniendo una marca en la bisagra de menos de 50 micras. Según Honor, tras cinco años de uso el panel seguirá igual de plano y funcional que el primer día.

Pasando a las características técnicas, todo apunta a que el Honor Magic V Flip 2 lucirá una pantalla plegable LTPO OLED de 6,82 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz, acompañada de una pantalla exterior LTPO OLED de 4 pulgadas también a 120 Hz.

Pasando a la potencia, se espera que el Honor Magic V Flip 2 cuente con un Snapdragon 8 Gen 3, con opciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En en apartado fotográfico, la cámara del Honor Magic V Flip 2 tampoco decepcionará. Y es que se espera una cámara frontal de 50 megapíxeles y un módulo trasero encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles, junto a un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Como siempre, habrá que esperar una semana a confirmar todos los datos. Pero está claro que este Honor Magic V Flip 2 será un plegable muy potente.