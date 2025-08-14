Todavía puedes seguir viendo la lluvia de estrellas de las Perseidas

Agosto es el mes con más eventos astronómicos del verano: una alineación planetaria, una luna llena y la lluvia de estrellas más popular del año, las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.

Es cierto que la noche del 12 al 13 de agosto tuvo su máxima actividad y fue cuando más estrellas fugaces se vieron en el cielo. Fueron muchas las personas que publicaron a través de sus redes sociales alguna foto o vídeo del cielo durante estas noches. Pero si no pudiste disfrutar de la famosa lluvia de estrellas no te preocupes, traemos una buena noticia, y es que todavía vas a poder ver alguna durante estas noches.

Lo que vemos en el cielo cuando suceden las Perseidas son los restos de polvo y rocas del cometa Swift-Tuttle, que mide 26 kilómetros de diámetro y tarda unos 133 años en dar toda una vuelta al sol. La Tierra, una vez al año, más o menos en verano, se cruza con su trayectoria, y es cuando podemos ver los meteoros del cometa atravesar la atmósfera terrestre.

Las Lágrimas de San Lorenzo, que comenzaron a verse el 17 de julio, van a seguir cayendo hasta finales de agosto, alrededor del 24 de este mes, aunque si tenemos suerte podríamos llegar a ver algún meteorito del cometa hasta el 1 de septiembre.

Lugares de España donde mejor se ven

Los mejores sitios para ver las Perseidas son lugares alejados de la ciudad, sin contaminación lumínica. Starlight, una fundación encargada de calificar y proteger los espacios ideales para la observación del firmamento, tiene una lista de Reservas Starlight, unos puntos ideales para el "turismo de estrellas":