HASTA FINAL DE MES
Todavía puedes seguir viendo la lluvia de estrellas de las Perseidas
La noche del 12 al 13 de agosto fue el pico más alto pero si no pudiste verlas, no te preocupes: todavía tienes otra oportunidad.
Agosto es el mes con más eventos astronómicos del verano: una alineación planetaria, una luna llena y la lluvia de estrellas más popular del año, las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.
Es cierto que la noche del 12 al 13 de agosto tuvo su máxima actividad y fue cuando más estrellas fugaces se vieron en el cielo. Fueron muchas las personas que publicaron a través de sus redes sociales alguna foto o vídeo del cielo durante estas noches. Pero si no pudiste disfrutar de la famosa lluvia de estrellas no te preocupes, traemos una buena noticia, y es que todavía vas a poder ver alguna durante estas noches.
Lo que vemos en el cielo cuando suceden las Perseidas son los restos de polvo y rocas del cometa Swift-Tuttle, que mide 26 kilómetros de diámetro y tarda unos 133 años en dar toda una vuelta al sol. La Tierra, una vez al año, más o menos en verano, se cruza con su trayectoria, y es cuando podemos ver los meteoros del cometa atravesar la atmósfera terrestre.
Las Lágrimas de San Lorenzo, que comenzaron a verse el 17 de julio, van a seguir cayendo hasta finales de agosto, alrededor del 24 de este mes, aunque si tenemos suerte podríamos llegar a ver algún meteorito del cometa hasta el 1 de septiembre.
Lugares de España donde mejor se ven
Los mejores sitios para ver las Perseidas son lugares alejados de la ciudad, sin contaminación lumínica. Starlight, una fundación encargada de calificar y proteger los espacios ideales para la observación del firmamento, tiene una lista de Reservas Starlight, unos puntos ideales para el "turismo de estrellas":
- Andorra Comapedrosa (Andorra)
- Cielos de Guadalajara (Castilla- La Mancha)
- Parque Regional de Gredos (Castilla-León)
- Sierra de Albarracín (Aragón)
- Menorca (Baleares)
- Comarca Cuencas Mineras (Aragón)
- Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña).
- Los Pedroches (Andalucía)
- Territorio Gúdar-Javalambre (Aragón)
- Fuerteventura (Canarias)
- Sierra Sur de Jaén (Andalucía)
- Sierra Morena Andaluza (Andalucía)
- El Montsec (Cataluña)
- Cumbres de Tenerife (Canarias)
- La Palma (Canarias)
