El iPhone 15 Ultra podría estrenar una cámara selfie revolucionaria

Prácticamente acaban de llegar los nuevos iPhone 14 a manos de sus propietarios, y ya estamos conociendo los primeros detalles de sus sucesores. Y es que para el próximo año se esperan los iPhone 15, y parece que van a llegar con importantes cambios en la gama, incluso con un nuevo tope de gama que podría superar a los Pro Max, denominándose Ultra. Este nuevo iPhone 15 se ha filtrado de nuevo, y apunta a que su apartado fotográfico, sobre todo en la parte frontal, va a ser revolucionario dentro de la historia de los iPhone.

Así será su cámara selfie

Como decimos es muy pronto para conocer este tipo de detalles, pero lógicamente y como se ha demostrado estos últimos años no hay que subestimarlos en absoluto. Y es que para este nuevo teléfono se espera que la cámara selfie sea más completa aún que la actual. Como sabéis ahora tenemos una cámara delantera, conocida comúnmente como Facetime, y está acompañada del Face ID, el método de identificación biométrico de Apple que a su vez usa otra cámara 3D para poder identificarnos. Pero los nuevos rumores apuntan a que este aspecto fotográfico frontal tendrá aún mejores especificaciones.

Tanto es así que se especula con que esta cámara delantera sea dual, por tanto, debería contar con dos sensores fotográficos, y aparte con esa cámara Facetime de la que presume este teléfono. No se sabe muy bien el cometido de esta cámara selfie adicional, pero no se descarta que cuente con una lente ultra gran angular, para poder hacer selfies más multitudinarios, donde puedan caber más personas en las escenas gracias a esa visión ultra ancha. Y por supuesto para mejorar también el rendimiento de la cámara selfie a la hora de hacer videollamadas o grabar vídeos con los iPhone 15.

Los iPhone 14 | Apple

Esta importante novedad se unirá a la de la cámara de fotos trasera, que estará mejor equipada que nunca con un nuevo sensor telefoto, que no encontraríamos en los modelos Pro. Y es que de hacerse realidad estos rumores, la gama de teléfonos de Apple contaría ahora con tres variantes. En el caso del año que viene los iPhone 15, iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra. Este modelo estaría por encima del Pro.

Y se caracteriza entre otras cosas por una cámara de fotos con un sensor telefoto integrado, que permitirá hacer mejores fotos a modo de zoom. Otras mejoras que se esperan son ese puerto USB tipo C con el que tendrán que contar todos los iPhone sin excepción en Europa. Así como un mínimo de 256GB de almacenamiento interno en su versión Ultra, mientras que los iPhone 15 estándar partirán de los 128GB. Esta cámara selfie dual sería única en la gama de Apple, y no la tendrían tan siquiera los modelos Pro o Pro Max, que ahora mismo son el máximo exponente de la gama de terminales de los californianos. De toda forma queda casi un año por delante para saber si realmente estas especificaciones se harán realidad, de momento nos parece bastante prematura esta información, aunque no descartable ni mucho menos.

