El esperado smartwatch Pebble Time 2 desvela su atractivo diseño

Hace ya prácticamente una década que la marca Pebble dejó de existir. Esta se había posicionado como una de las más innovadoras en el mercado de wearables, con un diseño desenfadado y divertido, donde la pantalla de tinta electrónica era su seña de identidad. Tras un comienzo fulgurante, el fabricante perdió el rumbo con la llegada de algunas generaciones de sus relojes más icónicos, y además fue perdiendo competitividad frente a otras alternativas más sofisticadas, y de precio similar. Ahora, casi diez años después de su defunción, la compañía está de vuelta con su fundador al frente. Y el primer reloj de esta nueva etapa será la continuación de todo un icono, el futuro Pebble Time 2.

Confirmado su diseño de manera oficial

Ha sido el propio Eric Migicovsky, el fundador de Pebble original, y líder del nuevo proyecto que busca seguir la trayectoria de la marca, quien ha desvelado el diseño definitivo de este Pebble Time 2. En su mensaje ha aclarado que se trata del diseño final que ha cambiado sutilmente respecto del mostrado a principios de año, y por lo que vemos para mejor desde luego. Es evidente que el nuevo diseño es mucho más elegante, y se posiciona como un buen sucesor para el mítico modelo original.

En la imagen lo vemos en color negro, con una esfera rectangular, con bisel redondeado, y en color negro. En la parte izquierda podemos apreciar un botón físico, y la pantalla se muestra en color, como las últimas generaciones que llegaron de la marca antes de su fin. Lo hemos visto también en varias imágenes más, donde se muestra con una caja plateada, con lateral y correa azul, el mismo acabado en rojo, y también en gris, por lo que parece que de momento estos serán los colores disponibles.

Las imágenes, o mejor dicho render, muestran la pantalla encendida, con una interfaz muy similar a la que ofrecían los primeros Pebble, que tenían en esos colores tan limitados una seña de identidad de sus pantallas de tinta electrónica. Incluso ha mostrado varias imágenes de una unidad de preproducción en su muñeca, que nos muestra su aspecto real, y la pantalla de verdad, realmente encendida.

Y ahí si podemos apreciar que esta sería de tinta electrónica a color. Y es que esta será una de las grandes señas de identidad de la nueva Pebble, la conservación de estas pantallas, que ofrecían unas ventajas evidentes. Una gran autonomía, como la que obtenemos con un lector de ebooks, y por supuesto la mejor visibilidad posible a plena luz del día, que es lo que realmente hace vibrantes a estas pantallas.

No obstante, este no será el único modelo que lanzará la nueva Pebble. Ya que llegará junto a un modelo más básico, con pantalla de tinta electrónica de blanco y negro, como eran originalmente estos relojes. Un servidor tuvo uno en su día, y desde luego es de lo mejor que he podido experimentar. Pebble parece estar haciendo las cosas bien, porque incluso ha anunciado que los modelos originales serán compatibles con la nueva app que funcionará con estos nuevos modelos.