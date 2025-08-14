La versión 4G del POCO M7 ya es oficial

Hace unas horas conocíamos al POCO M7 Pus, y poco después la firma china de Xiaomi ha desvelado si versión estándar, pero ahora con conectividad 4G. Hace unos meses habíamos conocido ya la versión con conectividad 5G, y ahora le ha tocado el turno más asequible a nivel de conectividad. Un móvil que difiere poco de la versión 5G, obviamente salvo en el procesador, que es el que está limitado ahora a esta conectividad, que, por otro lado, lo hace igual de funcional que cualquier otro smartphone. Vamos a conocer todos sus detalles, ya que su lanzamiento ha sido de esos por la puerta de atrás.

Ficha técnica del POCO M7 4G

Este móvil, que cuente con 4G, no quiere decir que sea peor que la versión 5G, para nada, porque en algunos aspectos es incluso mejor. Es el caso de la pantalla, que cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, así como una diagonal de 6,9 pulgadas. Además, su resolución Full HD+ es superior a la del modelo 5G. Por tanto, hay mejores prestaciones sin duda alguna en este modelo a nivel de pantalla.

Respeto del procesador, en este modelo tenemos un Snapdragon 685, uno de los más veteranos de la gama media, que nos ofrece un buen rendimiento con conectividad 4G. Este modelo llega con una memoria RAM de 6 GB u 8 GB, así como un almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB. La cámara de fotos llega con dos sensores, uno principal de 50 megapíxeles, y una lente auxiliar, que se suele usar para apoyar la composición de las escenas, y mejora el resultado de las fotos gracias a su información.

Delante, a la hora de hacer selfies, tenemos una cámara frontal de 8 megapíxeles. Eso sí, a nivel de batería es mucho más capaz que el modelo 5G, ya que este llega con una de 7000 mAh de capacidad, una de las más grandes del mercado actual. Esta nos ofrece una potencia de carga de 33 W, así como de 18 W inversa, por lo que puede cargar a otros dispositivos con su batería. Viene con lector de huellas integrado en el botón de encendido lateral.

Cuenta con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.0, así como NFC para hacer pagos en tiendas, puerto de infrarrojos, o conector USB tipo C. Se estrena con HyperOS 2.0 sobre el sistema operativo Android 15. Este modelo es más pesado, porque tiene un peso de 224 gramos, mientras que sus dimensiones generales son de 171.08 x 82.05 x 8.55 mm. El nuevo teléfono se ha dejado ver en Polonia, pero sin desvelar sus precios. Da la casualidad de que la ficha técnica de este nuevo POCO M7 4G es exactamente la misma de la versión 4G del Redmi 15. Por lo que parece que Xiaomi apostará por la marca POCO en Europa, en lugar de exportar directamente este Redmi a nivel global.