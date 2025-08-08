Así es como puedes saber si alguien ha bloqueado tu número de teléfono

Hoy en día no existe ninguna notificación que te indique que alguien ha bloqueado tu número de teléfono. Sin embargo, si sospechas que alguien lo ha hecho, existen señales claras que te lo indican. Te contamos los trucos más fiables para despejar tus dudas.

La llamada va directamente al buzón de voz

Si al llamar escuchas solo un tono o suena directamente el contestador, podría tratarse de un bloqueo. Lo ideal es repetir el intento en distintos momentos del día para descartar fallos de cobertura, modo avión o ajustes de la otra persona.

El SMS nunca se envía

Otra pista clásica: si al enviar un SMS este no llega (ni siquiera aparece como enviado) podría ser señal de bloqueo, ya que al cortar las llamadas, a menudo también se obstruyen los mensajes de texto.

WhatsApp no avanza: un solo tick y sin actualizaciones

Si tus mensajes en WhatsAppsolo muestran un tick (enviado) y nunca aparecen los dos (entregado), o no puedes ver la foto de perfil, última conexión o estado del contacto, se trata casi con certeza de un bloqueo. Además, si intentas añadir a esa persona a un grupo y recibes un error de permisos, el bloqueo está confirmado.

Realiza la llamada desde otro número

Una de las formas más decisivas de confirmar el bloqueo es llamar desde un número diferente o incluso en modo oculto. Si la llamada entra normalmente desde otro número pero no desde el tuyo, esa es la señal definitiva.

Sin embargo, ninguna de estas señales por sí sola es infalible, ya que podrían deberse a causas técnicas o ajustes de privacidad. Pero si varias se repiten en distintos momentos, las probabilidades de estar bloqueado aumentan.