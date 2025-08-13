El POCO M7 Plus ya es oficial con una monstruosa batería de 7000 mAh

No cabe duda de que ya es una de las características tendencia de este 2025, el tamaño dela batería de muchos teléfonos. Si hasta hace unos meses la capacidad media de las baterías en el grueso de smartphones del mercado era de unos 5000 mAh, ahora esos límites han saltado por los aires, y nos llevan a capacidades mucho más grandes, de entre el 20% y 30% más. El nuevo POCO M7 Plus es uno de los mejores ejemplos, un teléfono que llega con una de las baterías más grandes del mercado, y junto a otros muchos atractivos.

Ficha técnica del nuevo POCO M7 Plus

Sin duda alguna el mayor atractivo de este teléfono lo encontramos en su nueva batería de silicio y carbono, que nos brinda una capacidad de 7000 mAh en un grosor prácticamente idéntico al de otros móviles con mucha menos batería de la gama media. Esta se puede cargar relativamente rápido gracias a una potencia de carga de 33 W, que es verdad que para baterías tan grandes se puede quedar un poco corta.

POCO M7 Plus | Xiaomi

De hecho, POCO asegura que es el móvil más delgado del mercado con una batería de esta capacidad, con un perfil de solo 8,4 mm. Una batería que también ofrece carga inversa con una potencia de 18 W. Pasando a la pantalla, hay que decir que este teléfono es bastante grande, y que nos ofrece una pantalla de las más impresionantes de la gama. Ya que la diagonal cuenta con nada menos que 6,9 pulgadas de tamaño.

Esta ofrece una resolución Full HD+, que además presume de tasa de refresco de 144 Hz, al nivel de un móvil o tableta de gaming. Esta además se protege con un cristal Corning Gorilla Glass 3. Es un móvil con una potencia razonable, gracias a un procesador Snapdragon 6s Gen 3 puede brindarnos un potente rendimiento, perfecto para las tareas más cotidianas que hacemos en nuestro día a día.

Este viene acompañado de una memoria RAM de 8 GB, así como un almacenamiento de 128 GB, que se puede ampliar mediante una tarjeta microSD. La cámara de fotos tampoco destaca demasiado, ya que llega con una configuración dual, que se compone de un sensor principal de 50 megapíxeles y uno secundario del que se desconoce su composición, pero seguramente sea de profundidad o macro.

Delante, dentro de un notch en forma de gota, tiene un sensor para hacer selfies de 8 megapíxeles. Un móvil que se estrena con Android 15, bajo la capa HyperOS 2.0. Recibirá dos años de actualizaciones de Android y cuatro de seguridad. Gracias a esto cuenta con numerosas herramientas de IA, como un borrador mágico, para acercarnos la experiencia de la IA generativa. Por último, es un móvil realmente asequible, ya que su precio de partida en China, donde se ha lanzado, es de apenas 135 euros al cambio, muy poco para un teléfono atractivo tanto por fuera como por dentro.