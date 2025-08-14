El POCO C85 se filtra al completo con una pantalla de casi 7 pulgadas

Intensa actividad la que está desarrollando POCO en los últimos días, con el lanzamiento de varios dispositivos de su gama más asequible, y con otros que también están en la rampa de lanzamiento. Es el caso del POCO C85 que acabamos de ver filtrado, y que ha desvelado todos sus detalles en una nueva serie de informaciones. En ellas hemos visto tanto su diseño, como su ficha técnica, que nos ha desvelado interesantes datos sobre lo que esperar de este nuevo smartphone de gama media.

Así será el nuevo POCO C85

Lo primero que han filtrado los compañeros del medio XpertPick ha sido el diseño de este nuevo teléfono. Llegaría con un módulo de cámara cuadrado, de esquinas redondeadas y negro, con dos sensores en su interior, así como un flash LED y lo que parece un sensor auxiliar. Por otro lado, tendríamos también acabados en tres colores, negro, verde y malva, que se mostrarían sobre la trasera del teléfono en dos tonos, divididos por una línea vertical en su tercio derecho.

Pero también se han filtrado todas sus características técnicas, como son una pantalla muy grande, de nada menos que 6,9 pulgadas, y que contará con resolución HD+ en un panel LCD de 1600 x 720 píxeles. Su tasa de refresco sería de 120 Hz, mientras que contaría con un brillo pico de 810 nits. Desde luego una pantalla muy solvente para un teléfono que se espera cueste muy poco dinero.

Sobre su potencial, contará con un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, uno de los más potentes de la gama de entrada, y perfecto incluso para jugar a ciertos juegos más exigentes. Este vendría acompañado de una memoria RAM LPDDR4x. Sobre la cámara de fotos, no será nada especial, pero parece que más que suficiente. El sensor principal tendrá una resolución de 50 megapíxeles, al que acompañará un sensor auxiliar de apoyo.

Delante, a la hora de hacer selfies, habrá un sensor de 8 megapíxeles, como veis, todo bastante básico en este aspecto. Un móvil que llegará al mercado con una batería bastante grande, de 6000 mAh, por encima de la media en este segmento, y que contará con una carga rápida de 33 W. Por tanto, en este aspecto va a estar más que a la altura, por encima de lo que podemos esperar de un teléfono de estas características, obviamente.

Un móvil que sería resistente al agua y el polvo en un grado bastante alto, ya que contaría con una certificación IP64 frente el agua y el polvo. El teléfono llegaría con Wifi de doble banda, incluyendo la de los 5 GHz, así como conectividad USB tipo C. Su peso sería de unos 211 gramos, mientras que las dimensiones del dispositivo serían de 173.16 x 81.07 x 8.2 mm. Algo que dejan ver los render filtrados, además de su diseño, es que contará con un conector minijack para conectar los auriculares. El botón de encendido contará con el sensor de huellas integrado. De todas maneras parece que Xiaomi una vez más jugará a remarcar teléfonos, ya que el Redmi 15C sería una versión de este POCO C85 que acaba de filtrarse.