Una técnica de imagen usada en cáncer mejora el seguimiento de la aterosclerosis

Una investigación realizada en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) demuestra que el 18FDG-PET, una técnica de imagen utilizada habitualmente para otras patologías y que mide la energía que consumen las células del cuerpo, también permite monitorizar la actividad de la aterosclerosis al detectar el metabolismo celular de las placas.

Según los autores, el hallazgo publicado en Science Translational Medicine podría mejorar el seguimiento de esta enfermedad y acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos.

La aterosclerosis, causa principal de la mayoría de los infartos e ictus, es una enfermedad silenciosa que progresa durante años sin causar síntomas.

Se caracteriza por la acumulación de placas de lípidos, células y otras sustancias en las paredes de las arterias, que pueden obstruir el flujo sanguíneo o romperse repentinamente, lo que provoca eventos cardiovasculares graves.

Aunque existen tratamientos eficaces para frenar su avance, sigue siendo difícil evaluar con precisión si una intervención médica funciona en los pacientes.

Pero ahora, la técnica de tomografía por emisión de positrones 18FDG-PET, que utiliza un derivado de la glucosa marcado radiactivamente para detectar la actividad metabólica de los tejidos, ha demostrado que refleja el metabolismo celular de las lesiones ateroscleróticas y no únicamente la presencia de inflamación, como se pensaba hasta ahora.

Probada en modelos experimentales

Para llegar a esta conclusión, el equipo desarrolló un modelo experimental de aterosclerosis avanzada en animales transgénicos, cuya enfermedad pudo revertirse parcialmente mediante una intervención dietética y farmacológica similar a la aplicada en los pacientes.

Durante el proceso de regresión de la enfermedad, la señal obtenida por 18FDG-PET disminuyó de manera significativa, paralelamente a la reducción de genes relacionados con el metabolismo de la glucosa en diversos tipos celulares de la placa, incluidos macrófagos, linfocitos y células musculares lisas.

Las imágenes de TAC y 18FDG-PET muestran la actividad de la aterosclerosis en la aorta abdominal de cerdos. La fila superior presenta la imagen anatómica (TAC) y su señal metabólica superpuesta (18FDG), que revela el metabolismo activo. Abajo, un corte transversal destaca la aorta. La captación de 18FDG es baja en cerdos sanos, aumenta con la aterosclerosis sin tratar y se reduce tras el tratamiento, indicando menor actividad de la enfermedad. /CNIC

"La técnica 18FDG-PET refleja el nivel de actividad de las células de la lesión aterosclerótica, y por tanto puede servir como una herramienta sensible para evaluar el efecto de tratamientos o el riesgo de progresión de la enfermedad", explica Paula Nogales, investigadora del CNIC y autora principal del trabajo, junto a Jacob Bentzon, líder del grupo en el CNIC y la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Para los autores del estudio, este hallazgo abre la puerta a aprovechar una técnica ya disponible en muchos hospitales para mejorar el seguimiento clínico de la aterosclerosis y acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos a esta enfermedad silenciosa pero potencialmente mortal.

Referencia:

Nogales, P., Velasco, C., González-Cintado, L., Sharysh, D. et. al. "Atherosclerotic disease activity is associated with glycolytic enzyme expression across multiple cell types and is trackable by FDG-PET". Science Translational Medicine (2025).