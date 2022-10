Piénsatelo dos veces antes de llevar tu iPhone 14 a un parque de atracciones

El iPhone 14 ha llegado al mercado hace apenas un par de semanas, y como es lógico, sus afortunados propietarios ahora están sacándoles el máximo partido para poder comprobar qué tal funcionan. Y una de las funcionalidades estrella es la detección de accidentes en tiempo real, una función que como es evidente esperamos que nunca tengáis que utilizar o conocer cómo funciona.

Aunque puede haber una alternativa para poder comprobar su funcionamiento sin tener que sufrir un accidente. Y la hemos conocido ahora, tiene que ver con los parques de atracciones y los movimientos extremos a los que nos sometemos en muchos de ellos.

Cuidado con ciertas atracciones

Y es que ahora hemos conocido el caso de varios usuarios que llevaron su iPhone 14 a un parque de atracciones, algo de lo más normal como lo hacemos con cualquier otro dispositivo móvil que llevamos siempre con nosotros.

Pero en esta ocasión la sorpresa llegó al bajarse de la montaña rusa, ya que comprobaron que su teléfono había realizado varias llamadas a emergencias advirtiendo de un accidente de tráfico, pero nada más lejos de la realidad. Y es que parece que el movimiento extremo en la montaña rusa indujo a error al teléfono de Apple que pensó que se encontraba en medio de un accidente de tráfico por las características del movimiento que estaba registrando.

El iPhone 14 Pro probando el detector de accidentes | Apple

Según 'The Wall Street Journal', es algo que está pasando regularmente a todos esos usuarios que han decidido pasar el día en el parque de atracciones junto a su iPhone 14. Algunas montañas rusas pueden superar con facilidad los 100 kilómetros por hora, y reducir la velocidad de manera abrupta, de forma similar a como podría ocurrir en un accidente.

Además de someternos a movimientos imposibles y con una gran fuerza G, que pueden llevar a error a los sensores del iPhone 14, que con estas condiciones pueden llegar a creer que efectivamente nos encontramos inmersos en un accidente de tráfico.

Y no es algo banal, sino que se trata de un hecho que puede ser bastante grave para quien realiza la llamada dependiendo del país donde viva. Ya que en algunos lugares las llamadas falsas a emergencias pueden ser constitutivas de multas de todo tipo.

En este caso, los servicios de emergencia han comprobado que el mensaje que les deja el iPhone 14 es el siguiente "El propietario de este iPhone ha sufrido un grave accidente de tráfico y no responde al teléfono" algo que lógicamente no ha ocurrido, y que podría llevar a los servicios de emergencias a mandar efectivos al lugar que nos encontramos. En este caso al ser un parque de atracciones es cuando han saltado todas las alarmas y al verificar la llamada se ha comprobado que no había ocurrido tal accidente.

Pero esta no es la única molestia que genera uno de estos episodios, sino que el iPhone 14 cuando se ve en esta situación, también envía un mensaje a nuestros contactos para que estos sepan lo que ha ocurrido.

Algo que en ese caso añade todavía más confusión y angustia a las personas que nos rodean, cuando nosotros nos lo estamos pasando en grande. Apple no ha tomado cartas en el asunto, y solo han indicado que seguirán mejorando su tecnología en el futuro, por lo que tocará ser previsores en estos casos.

