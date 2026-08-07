El invento que podría hacer que la batería de tu móvil dure 50 años

La idea de un teléfono móvil que no necesite volver a cargarse durante años parece propia de la ciencia ficción. Sin embargo, una empresa china ha presentado un prototipo de batería nuclear en miniatura que plantea un escenario muy distinto al actual: dispositivos capaces de generar electricidad de forma continua durante décadas sin depender de enchufes ni cargadores.

El desarrollo, presentado por Meta Technology, consiste en una batería de tamaño inferior al de una moneda que utiliza isótopos radiactivos de níquel-63 para producir energía de manera constante a medida que el material se descompone de forma natural. A diferencia de las baterías convencionales, este sistema no necesita recargas periódicas y está diseñado para mantener un suministro eléctrico estable durante un periodo que podría alcanzar los 50 años.

Según sus desarrolladores, la tecnología también ofrece ventajas en materia de seguridad. La batería ha sido concebida para no incendiarse ni explotar durante un uso normal, eliminando algunos de los riesgos asociados a las baterías de litio actuales. Además, su funcionamiento continuo permitiría alimentar dispositivos durante décadas sin necesidad de mantenimiento.

Pese al interés que ha despertado, esta innovación todavía presenta importantes limitaciones. La potencia que es capaz de generar en la actualidad resulta insuficiente para alimentar un smartphone moderno, por lo que su aplicación inmediata se orienta hacia equipos con un consumo energético mucho menor.

Entre los posibles usos de esta tecnología figuran sensores de larga duración, dispositivos médicos, drones o equipos destinados a misiones espaciales, ámbitos donde la autonomía energética resulta un factor decisivo. A medida que la capacidad de estas baterías aumente, también podrían abrirse nuevas posibilidades para la electrónica de consumo.

Aunque aún queda camino por recorrer antes de ver un teléfono que funcione durante décadas con una sola batería, este prototipo anticipa un posible cambio de paradigma en el almacenamiento de energía. Un futuro en el que los cargadores, las baterías externas y la preocupación constante por el porcentaje restante podrían dejar de formar parte del día a día.