Parece un reloj Casio más, pero llega con funciones inteligentes

La firma nipona ha presentado nuevos relojes digitales, que externamente tienen un aspecto muy común, el habitual entre sus relojes clásicos, pero que en este caso esconden funciones que son poco habituales en ellos. Y lo mejor de ellos, es que además lo hacen con un precio bastante ajustado. Por lo que parece, poco a poco Casio va llevando esas funciones inteligentes a modelos más sencillos y que normalmente no contaban con ellas.

Ficha técnica de los Casio F-B100W

Casio le ha dado al lanzamiento de estos relojes una clara motivación vintage, dentro de su página web incluso podemos encontrar una imagen que recrea las publicidades en revistas de los años 80, destacando algunas de sus características más importantes y llamativas, sobre todo, para un reloj que en apariencia se ha quedado clavado en aquella época directamente.

Nuevos Casio F-B100W | Casio

Este modelo mantiene el diseño cuadrado de los relojes digitales de Casio populares desde los años 1980, actualizando su estética a un aspecto más moderno. Concretamente, adopta el mismo diseño del legendario F-91W. Lo más llamativo son sus características inteligentes, ya que este teléfono cuenta con conectividad Bluetooth.

Gracias a esta conexión, el reloj ajusta su hora de forma automática, y puede configurar alarmas de manera sencilla desde el teléfono, buscar el smartphone, registrar datos de salud y ubicación, o, por ejemplo, acceder a la hora de unas 300 ciudades de todo el planeta. Otro aspecto poco habitual en estos relojes es el sensor de aceleración integrado, que mide automáticamente los pasos que hacemos cada día.

Muestra un gráfico de pasos que ofrece la actividad de las últimas 7 horas, visualización del porcentaje de logro respecto a un objetivo, o un sistema de alertas que avisa mediante sonido y pantalla si detecta largos períodos de inactividad. Además, dispone de un cronómetro con precisión de hasta 1/100 de segundo y capacidad para registrar hasta 24 horas, que permite almacenar en memoria un máximo de 200 vueltas o tiempos fraccionados.

También hay un temporizador de hasta 60 minutos, función de doble hora con intercambio rápido de la hora local, 5 alarmas diarias, señal acústica de hora en punto, calendario automático completo y formato de visualización de 12 o 24 horas. Es resistente al agua y su autonomía es de dos años con una pila común. Al menos tiene un indicador que avisa de batería baja. Ofrece retroiluminación LED de color ámbar ajustable.

Es un reloj cómodo de llevar, con un grosor de solo 8.8 mm, un peso de 26 gramos y dimensiones totales de 41.9 × 38.1 × 8.8 mm. En el lado sostenible, se puede destacar que las piezas principales de la correa están hechas de plástico de biomasa, un material ecológico derivado de recursos orgánicos renovables que contribuye a reducir el impacto ambiental. De momento se ha lanzado en Japón, en tres colores, y por menos de 60 euros al cambio.