MÓVILES "TONTOS" CON IA
Los nuevos Nokia 215 4G y 235 4G con IA llegarán a Europa bajo una marca diferente
Los primeros móviles básicos en contar con IA integrada.
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Hace unos días conocíamos unos sorprendentes dispositivos de Nokia. Una nueva generación de sus móviles básicos, que algunos describen también como tontos, que nos sorprendía con una función inédita hasta ahora, como es la de integrar un botón que nos da acceso directo a IA generativa. Un salto cualitativo que, desde luego, va a permitir a los usuarios disfrutar de estos móviles, tradicionalmente atractivos por su aversión a las distracciones, por ofrecer funciones más actuales de lo habitual.
Llegarán a la gama de HMD
Como sabéis, HMD ha sido la marca detrás de Nokia desde que esta volviera al mercado Android allá por el año 2018. Desde entonces hemos conocido tanto smartphones como móviles básicos. Pero la licencia de la marca expiró en la pasada primavera, por lo que no hemos vuelto a ver móviles Nokia en la tienda española de HMD. Ahora bien, parece que lo que está ocurriendo es que esa licencia es solo regional.
Y en Europa no está vigente. Es lo que explica que los nuevos móviles de Nokia lleguen a nuestro continente bajo la marca HMD. Esto lo hemos conocido porque una tienda online los ha listado, tanto el HMD 215 4G como el HMD 235 4G. Los dos modelos que obviamente beben de los mismos Nokia con una denominación idéntica. Por tanto, todo apunta a que en Europa tendremos estos móviles muy pronto, pero bajo la marca de HMD y no de Nokia.
Estos nuevos teléfonos de HMD llegarán con una pantalla de 2,8 pulgadas, como sus predecesores, y sobre todo destacarán por ese botón central que nos da acceso a la IA. No esperemos Gemini o ChatGPT, pero sí una interacción con este tipo de inteligencias que nos permitirán usar de otra manera móviles tan básicos como estos. Desde luego, van a ser más útiles que nunca estos dispositivos.
Ahora bien, tenemos algunas dudas, porque estos móviles vienen con una app denominada Xpress, que permite hacer videollamadas, así como enviar y recibir mensajes instantáneos, además de contar con Cloud Phone Service, que nos trae diferentes apps al teléfono desde la nube. Y lo que no sabemos es si esos servicios llegarán o no finalmente a España, porque de momento no los hemos visto en ningún HMD con estas características, que son precisamente las que le aportan valor.
Otras características son una cámara de 2 megapíxeles detrás, así como una cámara delante VGA, que podrá hacer videollamadas. Además, seguirá ofreciendo la gran autonomía de sus predecesores, con hasta 12 días con una sola carga completa. Al final, se trata de los mismos modelos que lanzaban hace dos años, pero con la gran novedad de ofrecernos una ventana a la IA generativa, algo que ninguno de nosotros habría imaginado disfrutar en un móvil de estas características.
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