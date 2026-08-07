El eclipse no será el único espectáculo del 12 de agosto: los otros dos fenómenos astronómicos que podrás ver

El próximo 12 de agosto el cielo ofrecerá mucho más que el esperado eclipse total solar visible desde España. Esa misma noche, la lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzará su máximo de actividad y, antes del amanecer, será posible observar una alineación planetaria de seis planetas: Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno.

Marte y Saturno serán los más fáciles de localizar a simple vista, mientras que Mercurio también podrá verse si el horizonte este está despejado. Para observar Urano será recomendable utilizar unos prismáticos y, en el caso de Neptuno, un telescopio. Aunque suele hablarse de una alineación planetaria, los planetas no aparecerán en línea recta, sino formando un gran arco sobre el cielo.