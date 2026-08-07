No pases más calor, lleva el fresquito contigo a donde quieras

Las temperaturas son cada vez más altas en verano, es por ello que debemos estar preparados para hacer frente a tanto calor. Una de las soluciones, más asequibles y versátiles es el uso del ventilador. Estos dos modelos podrás llevarlos a cualquier lugar siempre que quieras.

Ventiladores sin cable

Elegir el ventilador como sistema de climatización para huir del calor de verano es algo que hemos hecho durante décadas, en lo que a consumo se refiere, es uno de los sistemas más eficientes y baratos que existen, si no quieres arruinarte este verano con la factura de la luz.

La gran ventaja de los ventiladores frente a otros sistemas de climatización quizás sea la posibilidad de movernos al lugar en el que nos encontramos, por lo cual la inversión es mucho menor en todos los sentidos. Además con la llegada al mercado de ventiladores inalámbricos la tarea de transportarlos es mucho más sencilla. El uso de baterías permite el uso continuado por un número determinado de tiempo sin necesidad de que estén enchufados. En el mercado encontramos una amplia selección de estos dispositivos, entre los que destacan estos.

Ventilador de Sobremesa Sin Aspas Nara, Ufesa | Ufesa

Comenzamos con Ventilador Ufesa de sobremesa Nara, el cual destaca por carecer de aspas, lo que lo hace muy silencioso. Cuenta con batería recargable de 2200 mAh con carga rápida y conexión USB-C, podemos usarlos con o sin cable. Un ventilador compacto el cual nos acompañará a todas partes. Además de pantalla Led y tres velocidades de uso.

Levoit Windi Mini Pro | Levoit

Otra buena opción es el Levoit Windi Mini Pro, con diseño de torre, el cual proporciona una amplia salida de aire, al mismo tiempo que ocupa poco espacio. Sin aspas, por lo que es muy silencioso, apenas 20 db. Un ventilador que destaca por su sistema de carga inalámbrica que permite llevarnos a cualquier lugar, dependiendo del modo de uso, cuenta con una autonomía de hasta 20 horas de uso continuado.

Además, cuenta con luz cálida de 2700 K, lo que la hace perfecta para situarla en la mesilla junto a la cama, es regulable en tres niveles de intensidad, con lo que podremos crear un ambiente acogedor. A pesar de su tamaño, es capaz de generar una ventilación eficaz y confortable, el flujo de aire de hasta 7,0 m/s a corta distancia y oscilación de hasta 90 grados. Además, cuenta con mando a distancia.

El tamaño de estos ventiladores es ideal si lo que buscas es refrescarte de forma directa, ya que son de uso personal más que para refrescar el ambiente de una sala, para eso tendríamos que buscar otro tipo, como los de techo. Contribuyendo a reducir la factura de la luz al ser mucho más eficientes al enfocarse directamente sobre el usuario, reducimos la necesidad de encender los sistemas de aire acondicionado, evitando sorpresas en la factura de la luz. Al mismo tiempo que son fáciles de limpiar y acumulan menos polvo.